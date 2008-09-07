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Spor

Federer finalde

ABD Açık tek erkekler yarı final mücadelesinde İsviçreli tenisçi Roger Federer, Sırp Novak Djokovic'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

07 Eylül 2008 03:00


ABD Açık tek erkekler yarı final mücadelesinde İsviçreli tenisçi Roger Federer, Sırp Novak Djokovic'i 3-1 yenerek finale yükseldi.


Sezonun son Grand Slam mücadelesi olan ABD Açık'ta tek erkekler yarı final mücadelesinde iki numaralı seri başı Roger Federer, 3 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic'i 6-3, 5-7, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek finale yükseldi.

Federer ilk seti 6-3 kazanırken, ikinci set 7-5 Djokovic'in oldu. Üçüncü sette toparlanan Federer 7-5'le durumu 2-1'e getirirken, dördüncü seti de 6-2 almayı başardı ve maçı 3-1 kazanarak finale adını yazdırdı.



Roger Federer finalde Andy Murray - Rafael Nadal maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

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