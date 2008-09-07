

ABD Açık tek erkekler yarı final mücadelesinde İsviçreli tenisçi Roger Federer, Sırp Novak Djokovic'i 3-1 yenerek finale yükseldi.





Sezonun son Grand Slam mücadelesi olan ABD Açık'ta tek erkekler yarı final mücadelesinde iki numaralı seri başı Roger Federer, 3 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic'i 6-3, 5-7, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek finale yükseldi.



Federer ilk seti 6-3 kazanırken, ikinci set 7-5 Djokovic'in oldu. Üçüncü sette toparlanan Federer 7-5'le durumu 2-1'e getirirken, dördüncü seti de 6-2 almayı başardı ve maçı 3-1 kazanarak finale adını yazdırdı.







Roger Federer finalde Andy Murray - Rafael Nadal maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

