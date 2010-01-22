Federer emin adım

T24 - İsviçreli raket, Romen rakibi Victor Hanescu’yu rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti, Avustralya Açık’taki 4. şampiyonluğu yolunda bir engeli daha aştı.



Teniste sezonun ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’a dün oynanan 2. tur maçlarıyla devam edildi. Tek erkeklerde turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan Roger Federer, 1 saat 39 dakika süren mücadelede Romanya’dan Victor Hanescu’yu 6-2, 6-3 ve 6-2’lik setler sonunda 3-0 mağlup etti. Turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan İsviçreli tenisçi, Hanescu karşısında hiç servis kaybetmezken; 52 winner kaydetti. Avustralya Açık’ta 2004, 2006 ve 2007 yıllarında mutlu sona ulaşan Federer, bu maçta sergilediği performansla şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.



Serena yine kısa kesti



Avustralya Açık’ın tek bayanlardaki son şampiyonu Serena Williams, Çek Cumhuriyeti’nden Petra Kvitova’yı 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek, sonuca yine rahat ulaştı. 1. turda Polonyalı Urszula Radwanska’yı 73 dakikada 6-2 ve 6-2’lik setler sonunda 2-0 mağlup eden ABD’li usta raket, Kvitova’ya da 1 saat 7 dakikada süren karşılaşmada üstünlük sağladı.



Erkekler





Djokovic(Sır)-Chiudinelli(İsv): 3-6, 6-1, 6-3, 6-3

Tsonga(Fra)-Dent(ABD): 6-4, 6-3, 6-3

Verdasco(İsp)-Sergeyev(Ukr): 6-1, 6-2, 6-2

Davydenko(Rus)-Marchenko(Ukr): 6-3, 6-3, 6-0



Bayanlar





V. Williams (ABD)-Bammer (Aut): 6-2, 7-5

Wozniacki (Dan)-Goerges (Alm): 6-3, 6-1

Azarenka (Blr)-Voegele (İsv): 6-4, 6-0

A. Radwanska (Pol)-Kudryavtseva (Rus): 6-0, 6-2