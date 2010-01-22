T24 LogoT24 Logo
Spor

Federer emin adım

İsviçreli raket, Romen rakibi Victor Hanescu’yu rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti.

22 Ocak 2010 02:00

T24 - İsviçreli raket, Romen rakibi Victor Hanescu’yu rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti, Avustralya Açık’taki 4. şampiyonluğu yolunda bir engeli daha aştı.


Teniste sezonun ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’a dün oynanan 2. tur maçlarıyla devam edildi. Tek erkeklerde turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan Roger Federer, 1 saat 39 dakika süren mücadelede Romanya’dan Victor Hanescu’yu 6-2, 6-3 ve 6-2’lik setler sonunda 3-0 mağlup etti. Turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan İsviçreli tenisçi, Hanescu karşısında hiç servis kaybetmezken; 52 winner kaydetti. Avustralya Açık’ta 2004, 2006 ve 2007 yıllarında mutlu sona ulaşan Federer, bu maçta sergilediği performansla şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.


Serena yine kısa kesti


Avustralya Açık’ın tek bayanlardaki son şampiyonu Serena Williams, Çek Cumhuriyeti’nden Petra Kvitova’yı 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek, sonuca yine rahat ulaştı. 1. turda Polonyalı Urszula Radwanska’yı 73 dakikada 6-2 ve 6-2’lik setler sonunda 2-0 mağlup eden ABD’li usta raket, Kvitova’ya da 1 saat 7 dakikada süren karşılaşmada üstünlük sağladı.


Erkekler


Djokovic(Sır)-Chiudinelli(İsv):  3-6, 6-1, 6-3, 6-3
Tsonga(Fra)-Dent(ABD):  6-4, 6-3, 6-3
Verdasco(İsp)-Sergeyev(Ukr):  6-1, 6-2, 6-2
Davydenko(Rus)-Marchenko(Ukr):  6-3, 6-3, 6-0


Bayanlar


V. Williams (ABD)-Bammer (Aut):  6-2, 7-5
Wozniacki (Dan)-Goerges (Alm):  6-3, 6-1
Azarenka (Blr)-Voegele (İsv):  6-4, 6-0
A. Radwanska (Pol)-Kudryavtseva (Rus):  6-0, 6-2

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24