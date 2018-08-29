Federer, emeklilik konusunda yüreklere su serpti: Espri yaptım

İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer, Amerika Açık'ta ilk turu geçtikten sonra yaptığı açıklamadaki emeklilik sözlerine açıklık getirdi. Espri yaptığını vurgulayan efsanevi oyuncu, henüz emekli olmayı düşünmediğini dile getirdi.

Roger Federer, Yoşihito Nişioka'yı yenerek, 18. kez katıldığı Amerika Açık'ta bir kez daha 2. Tur bileti almayı başardı. Kariyeri boyunca bu prestijli turnuvaya hiç ilk turda veda etmeyen Federer'in maç sonrası "Burada asla ilk engelde takılmadım. Artık rahatlıkla emekli olabilirim" demesi geniş yankı uyandırdı.

Federer, açıklamanın emekli olacağı şekilde algılanması üzerine bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı. Amerika Açık'ta ilk turda hiç kaybetmediğine vurgu yapmak istediğini dile getiren Federer, "Sadece espri yaptım. Lütfen emekli olacağım haberini yaymayın. Çünkü şu anda bunu hiç düşünmüyorum" dedi.

Amerika Açık'ta 5 kez mutlu sona ulaşan Roger Federer, 2008'den bu yana ilk şampiyonluğu için mücadele ediyor.

