Federer efsanesi Del Porto'ya yenildi

ABD Açık finalinde, 5 şampiyonluğu bulunan Roger Federer'i deviren Juan Martin del Potro şampiyon oldu.



ABD Açık'ta beklenmeyen yaşandı ve Arjantinli Juan Martin del Potro, muhteşem bir mücadele ortaya koyduğu finalde 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer'i devirerek şampiyonluğa ulaştı. Potro'yu kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna taşıyan sonuç, 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4) ve 6-2 ile geldi.

İki kez tie break kazanarak maça tutunmayı başaran 20 yaşındaki Arjantinli, her kazandığı sayıda kendine daha da güvendi ve 4 saat 6 dakika süren muhteşem finalde mutlu sona uzanarak başta Federer olmak üzere herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.

Federer'in hatasıyla son sayısına uzanarak şampiyonluğa ulaşan Arjantinli'nin sevinci de görülmeye değerdi: 1.98'lik boyuyla oldukça uzun olan Del Potro, yere sırt üstü yatarak göz yaşlarına hakim olamadı.

6 numaralı seri başı olarak ABD Açık'a giren Del Potro, ABD Açık tarihinde zafere uzanan ikinci Güney Amerikalı olarak 1977'de şampiyonluğu tatmış olan vatandaşı Guillermo Vilas'a katıldı.

Daha önce Federer ile 6 maç yapmış olan Del Potro, bu maçların tamamını kaybetmiş Fransa Açık yarı finalinde de dünyanın 1 numarasına yenilmişti.

Arjantinli genç raket, bu hafta yaptığı açıklamada, "İki hayalim var. Biri ABD Açık'ı kazanmak diğeri de Roger Federer gibi olmak" demişti.

Tarihi yeniden yazamadı

Federer'in, Flushing Meadow'daki son 5 yıllık üstünlüğüne ve üst üste 40 maçlık galibiyetine son veren Del Potro, rakibinin, Bill Tilden'in 1920 ve 1925 yılları arasında kazandığı 6 ABD Açık şampiyonluğu ile 1969 yılında Rod Laver'in elde ettiği, ''bir sezondaki 3 grand slam turnuvasının da şampiyonu olmak'' unvanını egale etme hayalini de suya düşürdü.

28 yaşındaki Federer, maçtan sonra yaptığı açıklamada, her şeyi denediğini, ancak işe yaramadığını söylerken, sayıya dönüştürebileceği fırsatları kaçırdığını da kabul etti. İlk iki sette, 20 yaşındaki Del Potro'yu kontrolü altına alabildiğini belirten Federer, ''İkinci seti kazanmış olsaydım, diğer setlerin üstesinden rahat gelirdim. Maalesef olmadı ve sonuç böyle oldu. Del Potro çok iyi oynadı'' dedi.

Kupanın sahibi Del Potro ise törende yaptığı konuşmada, ''Bu hafta iki hayalim vardı. Biri, ABD Açık'ı kazanmak, diğeri de Roger gibi olmak'' derken, Federer'e dönerek, ''Birini gerçekleştirdim. Ancak senin gibi olmak için kendimi geliştirmem lazım. Son puana kadar savaştın. Büyük bir şampiyonsun'' ifadelerini kullandı.