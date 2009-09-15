Federer efsanesi Del Porto'ya yenildi

ABD Açık finalinde, 5 şampiyonluğu bulunan Roger Federer'i deviren Juan Martin del Potro şampiyon oldu.
ABD Açık'ta beklenmeyen yaşandı ve Arjantinli Juan Martin del Potro,
muhteşem bir mücadele ortaya koyduğu finalde 5 şampiyonluğu bulunan
İsviçreli Roger Federer'i devirerek şampiyonluğa ulaştı. Potro'yu
kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna taşıyan sonuç, 3-6, 7-6(5),
4-6, 7-6(4) ve 6-2 ile geldi.
İki kez tie break kazanarak maça tutunmayı başaran 20 yaşındaki
Arjantinli, her kazandığı sayıda kendine daha da güvendi ve 4 saat 6
dakika süren muhteşem finalde mutlu sona uzanarak başta Federer olmak
üzere herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.
Federer'in hatasıyla son sayısına uzanarak şampiyonluğa ulaşan
Arjantinli'nin sevinci de görülmeye değerdi: 1.98'lik boyuyla oldukça
uzun olan Del Potro, yere sırt üstü yatarak göz yaşlarına hakim olamadı.
6 numaralı seri başı olarak ABD Açık'a giren Del Potro, ABD Açık
tarihinde zafere uzanan ikinci Güney Amerikalı olarak 1977'de
şampiyonluğu tatmış olan vatandaşı Guillermo Vilas'a katıldı.
Daha önce Federer ile 6 maç yapmış olan Del Potro, bu maçların
tamamını kaybetmiş Fransa Açık yarı finalinde de dünyanın 1 numarasına
yenilmişti.
Arjantinli genç raket, bu hafta yaptığı açıklamada, "İki hayalim
var. Biri ABD Açık'ı kazanmak diğeri de Roger Federer gibi olmak"
demişti.
Tarihi yeniden yazamadı
Federer'in, Flushing Meadow'daki son 5 yıllık üstünlüğüne ve üst
üste 40 maçlık galibiyetine son veren Del Potro, rakibinin, Bill
Tilden'in 1920 ve 1925 yılları arasında kazandığı 6 ABD Açık
şampiyonluğu ile 1969 yılında Rod Laver'in elde ettiği, ''bir sezondaki
3 grand slam turnuvasının da şampiyonu olmak'' unvanını egale etme
hayalini de suya düşürdü.
28 yaşındaki Federer, maçtan sonra yaptığı açıklamada, her şeyi
denediğini, ancak işe yaramadığını söylerken, sayıya dönüştürebileceği
fırsatları kaçırdığını da kabul etti. İlk iki sette, 20 yaşındaki Del
Potro'yu kontrolü altına alabildiğini belirten Federer, ''İkinci seti
kazanmış olsaydım, diğer setlerin üstesinden rahat gelirdim. Maalesef
olmadı ve sonuç böyle oldu. Del Potro çok iyi oynadı'' dedi.
Kupanın sahibi Del Potro ise törende yaptığı konuşmada, ''Bu hafta
iki hayalim vardı. Biri, ABD Açık'ı kazanmak, diğeri de Roger gibi
olmak'' derken, Federer'e dönerek, ''Birini gerçekleştirdim. Ancak
senin gibi olmak için kendimi geliştirmem lazım. Son puana kadar
savaştın. Büyük bir şampiyonsun'' ifadelerini kullandı.