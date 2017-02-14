Federer dünyanın en çok kazanan 4'üncü sporcusu

Dünya tenis tarihinin erkeklerde en fazla grand slam kazanan (18) raketi İsviçreli Roger Federer, kortlardaki başarısının yanı sıra gelir bakımından da ilk sıralarda bulunuyor.

Son olarak Avustralya Açık finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı yenerek bir grand slam zaferi daha elde eden Federer, 2016'da elde ettiği turnuva ve reklam gelirleriyle de her alanda kazanmaya devam ediyor.

Forbes dergisinin araştırma verilerine göre, dünya klasmanında 9. sırada yer alan 35 yaşındaki Federer 2016'da 7,8 milyon dolar turnuva ve 60 milyon dolar reklam geliriyle dünyanın en fazla kazanan sporcularından biri olarak dikkati çekiyor.

İsviçreli raket, toplamda elde ettiği 67,8 milyon dolar gelirle dünyanın en fazla kazanan tenisçisi olurken, aktif sporcular arasında 4'üncü, ünlüler içinde ise 16'ncı sırada bulunuyor. Ayrıca Federer, 60 milyon dolar reklam kazancıyla tüm aktif sporcular arasında da ilk sırada yer buldu.

Federer sporcular arasında 4'üncü sırada bulunuyor

Dünya tenisinin en fazla kazanan ismi Federer, aktif sporcular arasında ise 4'üncü sırada yer alıyor.

Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 88 milyon dolar toplam gelirle zirvede yer aldığı 2016'nın en çok kazanan sporcuları listesinde, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi 81,4 milyon dolar ile ikinci sırada bulunuyor.

Federer ünlüler arasında 16'ncı sırada yer alıyor

Tenisçiler arasında birinci, aktif sporcular listesinde 4'üncü basamaktaki İsviçreli raket, ünlüler arasında ise 16'ncı sırada yer buluyor.