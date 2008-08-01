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Spor

Federer dibe vurdu

Fransa Açık ve Wimbledon'ı kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta da Toronto'da elenen Roger Federer'in korktuğu şey, Cincinnati'de başına geldi...

01 Ağustos 2008 03:00


Tempo24 -
Teniste dünyanın 1 numarası yaklaşık 4.5 yıl sonra değişmek üzere... Fransa Açık ve Wimbledon'ı kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta da Toronto'da ilk turda elenen 1 numaralı seri başı Roger Federer'in korktuğu şey, Cincinnati'de başına geldi.

 

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda 3. turda Hırvat Ivo Karlovic ile karşılaşan İsviçreli Roger Federer, rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

 

Geçen sene burada şampiyon olan Federer, hırvat rakibi karşısında ilk seti tie-breakte kaybetti. 2. sette biraz daha toparlanan İsviçreli raket bu seti 6-4 aldı. Final seti de tie-break'e giden maçta Hırvat raket attığı 22 ace'in de yardımıyla dünyanın 1 numarasını mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

 

Bu sonucun ardından aralıksız 235 haftadır dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Roger Federer, bu haftasonu zirveye veda edebilir.

 

Rafael Nadal'ın Cincinnati Masters'ta mutlu sona ulaşması, İspanyol raketi 1 numaraya taşıyacak.

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