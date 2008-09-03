Federer çeyrek finale yükseldi

Teniste yılın 4. ve son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'a, tek erkeklerde 4. tur, tek bayanlarda ise çeyrek final maçlarıyla devam edildi.



ABD'nin New York kentindeki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi kortlarında, bu yıl 128'incisi düzenlenen turnuvada toplam 20 milyon 657 bin dolar para ödülü dağıtılacak.



Turnuvanın 9. gününde tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, 23 numaralı seribaşı Rus Igor Andreev'i 6-7, 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. 3 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic de 15 numaralı seribaşı İspanyol

Tommy Robredo'yu 4-6, 6-2, 6-3, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek çeyrek finalist oldu.



Tek erkeklerde bugün sürpriz bir sonuç da alındı. 5 numaralı seribaşı Rus Nikolay Davydenko, Lüksemburglu Gilles Muller'e 6-4, 4-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenilerek turnuvadan elendi.

8 numaralı seribaşı ABD'li Andy Roddick, 11 numaralı seribaşı Şilili Fernando Gonzalez'i 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek yoluna devam etti.



-TEK BAYANLAR-



Tek bayanlarda ise bugün çeyrek final ilk maçları yapıldı. 2 numaralı seribaşı Sırp Jelena Jankovic, 29 numaralı seribaşı Avusturyalı Sybille Bammer'ı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.



5 numaralı seribaşı Rus Elena Dementieva, 15 numaralı seribaşı İsviçreli Patty Schnyder'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek yarı finalist oldu. Turnuvaya yarın tek erkekler ve tek bayanlarda yapılacak çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.