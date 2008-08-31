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Spor

Federer bu kez işi sıkı tutuyor

ABD Açık'ta Roger Federer, Thiago Alves önünde zorlanmadı

31 Ağustos 2008 03:00

Teniste yılın son Grand Slam turnuvası ABD Açık’a, tek erkeklerde iki, tek kadınlarda ise üçüncü tur maçlarıyla devam edildi. Son aylarda büyük düşüş yaşayan ve bir numara unvanını kaybeden Roger Federer, Thiago Alves önünde zorlanmadı. Bu turnuvada üst üste beşinci kez şampiyon olmayı hedefleyen İsveçreli raket, rakibine 6-3, 7-5 ve 6-4’lük setlerle üstünlük sağladı.

Erkeklerde diğer seri başları da yola devam etti. 3 numaralı seribaşı Sırp Novak Cokoviç, ABD’li Robert Kendrick’i 7-6, 6-4 ve 6-4, 5 numaralı seribaşı Rus Nikolay Davidenko, Arjantinli Agustin Calleri’yi 6-4, 6-4 ve 7-6’lık, 8 numaralı seribaşı ABD’li Andy Roddick, Letonyalı Ernests Gulbis’i 3-6, 7-5, 6-2 ve 7-5, 11 numaralı seribaşı Şilili Fernando Gonzalez, ABD’li Bobby Reynolds’ı 7-6, 6-4 ve 6-4’lük setlerle yendi.

Kuznetsova elendi

Tek kadınlarda ise günün sürprizi 3 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova’nın elenmesiydi. Burada 2004 yılında şampiyon olan Kuznetsova, Slovenyalı rakibi 28 numaralı seribaşı Katarina Srebotnik’e 6-3, 6-7 ve 6-3’lük setlerle boyun eğdi. Jelena Jankoviç ise, Çinli Zheng Jie’yi 7-5’lik iki setin ardından eledi. Kadınlarda diğer sonuçlar: Elena Dementieva (RUS)-Anne Keothavong (İNG): 6-3, 6-4, Marion Bartoli (FRA)-Lindsay Davenport (ABD): 6-1, 7-6.

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