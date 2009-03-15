Teniste dünya klasmanının erkeklerdeki 2 numaralı ismi İsviçreli Roger Federer, "Baba olmak beni bozmaz" diyerek, baba olmanın tenisteki hedeflerini değiştirmeyeceğini söyledi.



Sevgilisi Mirka Vavrinec'den bebek beklediğini açıklayan İsviçreli raket, çocuk sahibi olmanın, Amerikalı efsane raket Pete Sampras'ın elinde tuttuğu 14 Grand Slam şampiyonluğu rekorunu kırma yönündeki hedefini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.



Federer, Vavrinec'in hamileliğin ilk haftalarında olduğunu ifade ederek, "Bunlar, bizim için çok özel zamanlar. Bu duruma alışmam biraz zaman alacak. İnanıyorum ki bebeğimiz, beni uzun süre tenis oynamak için daha da motive edecek" diye konuştu.



Baba olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Federer, "Bunu 2-3 senedir bekliyordum, benim için büyük bir şok olmadı. Yine de eşiniz ya da sevgiliniz hamile kaldığında, olaylara bakış açınız değişiyor" yorumunu yaptı.



Çevresindeki herkesin, bebek haberini şaşkınlık ve sevinçle karşıladığını söyleyen dünyanın 2 numaralı raketi, "Şu andan itibaren, her şeyin yolunda gitmesini ve bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini ümit ediyorum" dedi.

