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Spor

Federer adını finale yazdırdı ANKARA (A.A)

11 Eylül 2011 04:31

-Federer adını finale yazdırdı ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Erkekler teniste dünya sıralamasının bir numaralı ismi Novak Djokovic, ecel terleri döktüğü maçta Roger Federer'i 3-2 yendi ve ABD Açık Tenis Turnuvası'nda adını finale yazdıran ilk isim oldu. Federer'in servislerinde yüksek başarı yüzdesiyle oynadığı ilk iki seti 7-6 ve 6-4 kazanmasıyla 2-0 geriye düşen Sırp tenisçi Djokovic, diğer iki sette gerçek performansını gösterdi ve bu setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak 2-2 eşitliği sağladı. Son sette 5-3 gerideyken, İsviçreli rakibinin maç için kullandığı 2 servisi çeviren Djokovic, üst üste 4 set kazandı ve 3 saat 51 dakika süren mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Djokovic, maçı 8 ''ace'', 6 çift hata ve 35 basit hata ile tamamladı. Buna karşılık Federer, 11 ''ace'', 4 çift hata ve 59 basit hata yaptı. Doğrudan sayı getiren vuruşlarda Federer, rakibine 49-48 üstünlük sağladı. 12 kez servis kırma şansını elde eden Djokovic, bunun 6'sından faydalanırken, Federer bu şansı 5 kez elde etti ve 3 kez servis kırdı. Sırp tenisçi, sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ın finalinde, Rafael Nadal-Andy Murray maçının galibiyle karşılaşacak. ABD'ye, buradaki 6. şampiyonluğunu kazanarak bir ilke imza atmak için gelen Federer, 184 maçlık Grand Slam kariyerinde ikinci kez 2-0 öndeyken maç kaybetti. Federer, Wimbledon'daki çeyrek final müsabakasında Fransız Jo-Wilfried Tsonga önünde 2-0 öne geçmiş, ancak 5 sete uzayan maçı kaybederek elenmişti. Federer, 2003 yılından bu yana ilk kez bir sezonu Grand Slam kazanamadan tamamlamış olacak.

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