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Spor

Federer, 2021 Avustralya Açık'ta oynamayacak

Bu sene sağ dizinden iki ameliyat geçiren Roger Federer, kısa zaman önce Dubai'de antrenmanlarına ve rehabilitasyon sürecine devam ediyordu

28 Aralık 2020 14:26

Son olarak 2020 Avustralya Açık'ta korta çıkan Roger Federer, 2021 Şubat'ta düzenlenecek turnuvaya katılmayacağını açıkladı. 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli raket, diz ameliyatları sonrası rehabilitasyon sürecine devam ettiği için bu kararı verdiğini ifade etti. Federer'in menajeri Tony Godsick, bu karara dair the Associated Press'e konuştu.

Godsick, "Geçtiğimiz birkaç ayda dizi ve fiziksel durumuyla alakalı önemli ilerleme katetti. Ancak ekibiyle yaptığı toplantılar sonrası uzun vadede kendisi için Avustralya Açık'tan sonra kortlara dönmesinin daha iyi olacağına kanaat getirdiler. Önümüzdeki hafta, Şubat sonrası turnuvalar için konuşmaya başlayacağız. Akabinde gelecek yılın takvimini oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Bu sene sağ dizinden iki ameliyat geçiren Roger Federer, kısa zaman önce Dubai'de antrenmanlarına ve rehabilitasyon sürecine devam ediyordu.

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