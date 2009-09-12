Federasyonun gücü yetmedi!

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, haksız rekabet uyguladığı ve gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ankaraspor'un maçlara çıkmaması konusunda yetkisiz kaldı.



Kurul, bugün yaptığı toplantıda konuyu görüştü. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, şöyle denildi: ''Ankaraspor A.Ş. hakkında, TFF Statüsü'nün 18. ve 76. maddelerine ve Kulüp Tescil Talimatı'nın 17. maddesine aykırılığın, verilen süreye rağmen giderilmemesi nedeniyle talimatlara aykırılıktan dolayı verilen ''11 Eylül tarihinden itibaren müsabakalara iştirak ettirilmemeye yönelik tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin talebin incelenmesi hususunda'', idari tedbirin yönetim kurulu tarafından alınmış bir karar olması ve yönetim kurulu kararlarına karşı itiraz merciinin, TFF Statüsü'nün 62. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesi uyarınca Tahkim Kurulu olması sebebiyle, kurulumuzun yetkisizliğine karar verilmiştir.'' TFF Yönetim Kurulu, Ankaragücü Kulübü'nün, 30 Ağustos'taki olağanüstü genel kurulunda alınan kararlar sonucu Ankaraspor ile arasında ortaya çıkan ilişkinin sportif rekabeti engelleyici nitelikte olduğu kararına vararak, iki kulübe ihtarname göndermiş ve genel kurulda ortaya çıkan ihlale neden olan kararların 3 gün içinde ortadan kaldırılmasını, Ankaraspor A.Ş. hisselerinin de sportif rekabeti engellemeyecek ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde üçüncü kişilere devredilmesini istemişti. Yönetim kurulu, bunlar yapılmadığı takdirde söz konusu kulüplerin PFDK'ya sevk edileceğini ve adil oyun düzeninin sağlanabilmesi için Ankaraspor'un, tedbiren maçlara alınmayacağını bildirmişti.