Federasyonlar ve Kulüpler 29 Ekim'i kutladı  

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Hentbol

Federasyonu (THF),Beşiktaş,Fenerbahçe,Galatasaray ve Trabzonspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

TFF, internet sitesinden yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

\"Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlu olsun

Kurtuluş Savaşı\'nda her türlü zorluk ve imkânsızlığa karşı destansı bir bağımsızlık mücadelesi veren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923\'te, Türk Milletinin kendini yönetme karakterini dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olmaktan her zaman kıvanç duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz Türk Milleti\'nin Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz\"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu\'nun paylaştığı mesajda ise,

\"Cumhuriyetimizin her anlamda gelişmesinin ve bütün değerleriyle sonsuza dek var olmasının, hepimizin ortak sorumluluğu olduğu bilinci ile Cumhuriyet Bayramımızın 94. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.\" denildi.

TVF, internet sitesinden yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

\"Cumhuriyet Bayramımızın 94. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm dava arkadaşlarını, gazilerimizi, bağımsızlık mücadelesine katılan bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz.\"

THF\'nin yayımladığı mesajda ise \"Türkiye Cumhuriyetinin 94. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, onun kahraman silah arkadaşları ile kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.\" ifadeleri kullanıldı.

4 BÜYÜKLERDE KUTLADI

Süper Lig\'de yer alan 4 büyük takımda Cumhuriyetimizin 94. yılı ile ilgili mesajlar yayımladı.

Beşiktaş Kulübü internet sitesinden Başkan Orman\'ın verdiği Cumhuriyet Bayramı mesajı şu şekilde:

\"Cumhuriyetimizin 94. Yılı Kutlu Olsun

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti\'nin 94. yıl dönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk\'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir. Ülkemizin yüksek menfaatleri için, kurumsal ve daha güçlü olma yolunda ilerlerken, özellikle Avrupa arenasında ülkemizi gururlandıran sonuçlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz. Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi bir kez daha iletiyorum. 94 yıldır ışıldayan, milletimizin önünü aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyorum\"

Fenerbahçe\'nin sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı

\"CUMHURİYETİMİZ 94 YAŞINDA!

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıldönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu özel günün yıl dönümünü bir kez daha tecrübe etmenin eşsiz sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O\'nun silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz\"

Galatasaray Kulübü paylaştığı 94. kuruluş yıl dönümü masajı ise:

\"CUMHURİYETİMİZİN 94. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda, \"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir\" düşüncesiyle kurulan Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda Yüce Türk Milleti\'nin \"Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür\" olarak yaşama garantisidir. Yüce Türk Milleti, kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti\'ni, bu şekilde geleceğe taşımak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi bir kez daha sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz\" denildi.

Trabzonspor\'un yayımladığı mesajda ise

\"CUMHURİYETİMİZİN 94. YILI KUTLU OLSUN

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 94. yıldönümünü coşkuyla kutlarken, bizlere bu eşsiz mirası emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyoruz.\" ifadeleri kullanıldı.