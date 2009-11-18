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Spor

Federasyonlar 'tribün terörü' için toplanıyor

Futbol, basketbol ve voleybol federasyonu başkanları, tribün terörü ile ilgili yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

18 Kasım 2009 02:00

T24 - Futbol, basketbol ve voleybol federasyonu başkanları, tribün terörü ile ilgili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ve Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ın, son dönemde spor saha ve salonlarında yaşanan tribün olaylarına karşı güç birliği oluşturacağı ve bununla ilgili önemli bir adım atacakları kaydedildi.

Üç federasyon başkanının Swissotel Nechautel Salonu'nda yarın (19 Kasım 2009) saat 12.00'de düzenleyeceği ortak basın toplantısında, tribün olaylarının çok yönlü değerlendirmesini yapacakları bildirildi.

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