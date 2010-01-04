Federasyonlar 'milli' skandala kürek çekmiş

T24 - Kürek Federasyonu'nun verdiği 'millilik belgeleri' ile ilgili başlatılan soruşturma büyük bir skandalı ortaya çıkardı. 24 federasyon tarafından verilen toplam 357 belgeden 102'sinin geçersiz olduğunu belirlendi. Sahte belgeyi kullanlardan bazıları ÖSS'de ek puan kazanmış

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Teftiş Kurulu’nun, bir ihbar üzerine Kürek Federasyonu’nun verdiği "millilik belgeleri" ile ilgili başlattığı inceleme, bu konuda büyük bir skandalın ortaya çıkarılmasını sağladı.

GSGM Teftiş Kurulu, konuyla ilgili ihbarlar üzerine yaklaşık 1 yıl önce, ilk olarak Kürek Federasyonu’nda inceleme başlattı. 16 sporcunun millilik belgesini mercek altına alan müfettişler, söz konusu belgelerden hiçbirinin geçerli olmadığını, hatta 2 sporcuya da fazladan 1’er adet "sahte" belge verildiğini tespit etti. Böylece 16 sporcuyla ilgili incelemede 18 sahte belgeye ulaşan Teftiş Kurulu, aynı durumun diğer federasyonlarda da geçerli olabileceği düşüncesiyle, incelemenin kapsamını genişletti.

GSGM Teftiş Kurulu 1 yıllık süreçte, 24 federasyon tarafından verilen toplam 357 millilik belgesi üzerinde inceleme yaptıktan sonra, bunlardan 102’sinin geçersiz olduğunu belirledi. Kurul, milli takımlarda yer almayan kişilere ya da yönetmelik kapsamına girmeyen spor organizasyonlarında milli olanlara verilen belgeleri iptal ederken, bazı federasyonlardan da millilik belgesi verilen sporcularla ilgili eksik belgelerin tamamlanmasını ve düzeltilmesini istedi.

Millilik belgeleri iptal edilen ya da eksik evrakla verildiği belirlenen kişilerle ilgili dosyalar, ÖSYM, YÖK ve Kredi Yurtlar Kurumu’na da gönderildi.



Geçersiz millilik belgesinin sağladığı "ek puan" avantajıyla üniversiteye yerleştirilen ya da yurt ve öğrenim kredisi imkanlarından yararlanan öğrencilerin, yapılacak yargılamanın ardından, öğrenim gördükleri üniversitelerdeki kayıtlarının silinmesinin yanı sıra yurtlardan çıkarılma ve kredilerinin kesilmesinin de gündeme gelebileceği bildirildi.



Öte yandan, GSGM Teftiş Kurulu, iptallerin yanı sıra birçok belgenin de düzeltilmesi yönünde federasyonlara yazı gönderdi. Bu yazılarda, verilen millilik belgesinin özellikle sporcunun ferdi başarısına göre düzenlenmesi hususu belirtilerek, takım halinde elde edilen derecelerin gözönüne alınmamasına dikkat çektiği öğrenildi.

Suç duyurusu

Bu arada, Elif Oruçlu ve Bilal Köksal isimli sporcuların, Türkiye Karate Federasyonu’nun üye olmadığı Dünya Shotokan Karate Federasyonu’ndan aldıkları millilik belgelerini bazı kurumlarda kullandığı belirlendi. Türkiye’nin milli takımının bulunmadığı "shotokan karate" branşındaki millilik belgelerine, Kemal Berber ve Hayrettin Çamurcu isimli kişilerin "dünya federasyonunun

yöneticisi" gibi imza attığı da ortaya çıktı. Her iki sporcuyla ilgili dosya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilirken, Kredi Yurtlar Kurumu da bilgilendirildi. Toplam 13 sporcuyla ilgili inceleme gerçekleştirilen Sutopu Federasyonu’nda da Veysel Emir Kuzu ve Berkan Günçağ isimli sporcuların karar dosyaları Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

11 federasyonda inceleme sürüyor

En çok inceleme 80 sporcunun millilik belgesiyle ilgili olarak Kayak Federasyonu’nda yapılırken, Binicilik Federasyonu hakkında incelemeye gerek görülmedi. Güreş, voleybol, hentbol, işitme engelliler, bisiklet, çim hokeyi, badminton, bilardo, atletizm, üniversite sporları ve okul sporları federasyonlarında ise incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Millilik belgesi kimlere veriliyor

Millilik belgesi; yurt içinde veya yurt dışında yapılan olimpiyat oyunları, Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları, Akdeniz oyunları, Karadeniz oyunları, Güneydoğu Avrupa ülkeleri oyunları, Üniversite Oyunları, Dünya ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivalleri, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi’nce (CISM) her 4 yılda bir yapılan dünya askeri oyunları ile uluslar arası federasyonlarca düzenlenen ve olimpiyat oyunlarına katılabilme konusunda kalifikasyon niteliği taşıyan turnuvalarda, milli formayı giyen sporculara veriliyor. Millilik belgesi, öğrecilerin üniversitelere kabulünde, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlardan yararlanma ve öğrenim kredisi alma konusunda avantajlar sağlıyor.





