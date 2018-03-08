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Spor

Federasyonlar, Kadınlar Günü'nü kutladı

TFF, TVF, THF ve TBF Kadınlar Günü mesajı paylaştı

08 Mart 2018 13:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. 

TFF'nin kutlaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız."

TVF'nin Kadınlar Günü mesajı;

"Varlıklarıyla hayatamıza anlam katan, emekleriyle bizleri bugünlere getiren, hayatı yaşamaya değer kılan; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

THF'nin Kadınlar Günü mesajı;

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...
Bugüne kadar Türk hentboluna oyuncu, antrenör, hakem ve idareci olarak katkısı olmuş kadınlarımız başta olmak üzere; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız."

TBF, Başkan Hidayet Türkoğlu aracılığıyla bir mesaj yayınladı;

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