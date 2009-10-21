Federasyon'dan yalanlama

Futbol Federasyonu, şu ana kadar milli takım için hiçbir teknik direktör adayı ile görüşülmediğini ve teklif sunulmadığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Futbol Federasyonu olarak yapmış olduğumuz açıklamalara rağmen, milli takımımız ve teknik kadrosu ile ilgili değerli medyamız tarafından ısrarla spekülasyonların yapıldığı gözlemlenmektedir. Konu, haber vermekten çok bir 'tahmin oyununa' dönüştürülmüş, kısa süre içinde onlarca teknik adamın ismi 'Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştü' haberlerine konu olmuştur” denildi.

Bugün yayınlanan bazı gazetelerin, Hollanda kaynaklı asılsız bir haberi sayfalarına taşıdığı belirtilen açıklamada, “Yapıldığı söylenen ama hiç gerçekleşmemiş bir görüşmede, verilmesi düşünülen ama asla gerçek olmayan bir bedel gündeme gelmiş, ayrıca kendisiyle hiç görüşülmemiş bu değerli teknik adamın, gerçekte hiç yapılmamış teklifi geri çevirdiği iddia edilmiştir. Yurt dışı kaynakları da işin içine katarak inandırıcılık dozu arttırılmaya çalışılan bu tip haberlerin gerçekle uzaktan yakından en ufak bir ilişkisi yoktur” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Şu gerçekleri bir kez daha tekrarlamak isteriz ki, Türkiye Futbol Federasyonu bugüne kadar hiçbir teknik adamla tek bir görüşme dahi yapmamıştır. Milli takımımız için ilk aşamadaki arayışımız; kişilerle değil, sistemle ilgilidir. Milli takımlarımız ve futbolumuz için en doğru 'teknik yönetim modelini' oluşturduktan sonra, bu modele en uygun teknik adam ve ekip için çalışmalar başlayacaktır.



Tüm yayın organlarımızdan; kamuoyunu yanlış bilgilendirmek bir yana, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve futbolumuzu da zor duruma düşürebilecek bu tür mesnetsiz söylentilere son vermelerini önemle rica ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu, her konuda olduğu gibi, Milli Takımımız konusunda da attığı her önemli adımda, kamuoyunu en kısa sürede bilgilendirecektir.”