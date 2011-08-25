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Spor

Federasyondan Trabzonspor açıklaması İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 23:50

-Federasyondan Trabzonspor açıklaması İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma kararının UEFA tarafından alındığını ve resmi açıklamanın da yine UEFA tarafından yapıldığını açıkladı.  Federasyondan yapılan açıklamada, kamuoyunda konuyla ilgili yapılan spekülasyonlara açıklık getirilmek istendiği belirtilerek, bordo-mavili ekibin ''Devler Ligi''ne alınma kararının tamamen UEFA'nın kendi insiyatifi ile gerçekleştiği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: ''UEFA başkanı ve 4 UEFA Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile 24 Ağustos'ta yapılan acil durum toplantısının ardından açıklanan Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma kararı, tamamen UEFA tarafından alınmış ve resmi açıklama da yine UEFA tarafından yapılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonunun bu kararda dahli olmadığı gibi, gelişmeler de bilgisi ışığında gerçekleşmemiştir. Bu konu hakkında, bir kesimin yapmış olduğu gerçek dışı yönlendirmelere futbol ailesinin itibar etmemesini önemle rica ederiz.''

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