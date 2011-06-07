-FEDERASYONDAN SOFUOĞLU'NA DESTEK ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Moto2 İspanya Grand Prix'inde İspanyol pilot Julian Simon'a çarptığı gerekçesiyle yarışma organizasyonu tarafından hakkında soruşturma başlatılan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun arkasında olduklarını söyledi. Uçar, yaptığı açıklamada, Barcelona yarışmasında Sofuoğlu'nun talihsiz bir kaza geçirdiğini belirterek, kazayla ilgili soruşturmanın ise kendilerini tereddütte bıraktığını bildirdi. Kenan'ın her yarışmada yaşanan kazalardan birisini yaşadığını ifade eden Uçar, ''Eğer bize farklı uygulama yaparlarsa, gerekli girişimlerimizi yapacağız. Biz Kenan'ın arkasındayız. Her türlü desteği vereceğiz'' dedi. Milli motosikletçinin de geçen yıl Dünya Supersport Şampiyonası'nda benzer kazaya maruz kaldığını anımsatan Uçar, şöyle konuştu: ''Geçen yıl Eugene Laverty, aynı şekilde Kenan'a çarptı. Kenan dünya şampiyonluğundan olabilirdi. Bu kazalar motosiklet sporunda pilotların başına gelebiliyor. Eğer Kenan'a çifte standart uygulanırsa, biz de gerekeni yaparız. Organizasyon şirketinin kendi sporcularını korumak için böyle bir karar vereceğini sanmıyorum. Profesyonel şirketin böyle amatör karar alacağını düşünmüyorum.'' Kenan Sofuoğlu, pazar günü koşulan Barcelona yarışmasında 15. turda 3. sıradayken önünde giden İspanyol pilot Julian Simon'a virajda arkadan çarparak kaza yapmış ve Simon'un ayağı kırılmıştı.