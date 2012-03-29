Federasyondan plaj voleybolcularına bikini ayarı

Dünya Voleybol Federasyonu, değişen yeni kurallara göre kadın sporcuların dizin üç santim üzerine kadar şort giyebileceklerini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) geçtiğimiz günlerde aldığı kararla beach voleybolda bikini zorunluluğunu kaldırdı. Artık bu sporda kadınlar maçlara bikini ile çıkmak zorunda kalmayacaklar. Federasyon kararın gelecekte yapılacak turnuvalar dışında Olimpiyat oyunlarında da geçerli olacağını açıkladı.

Eski kıyafet yönetmeliğinde kadınların giydiği bikini altının yan kısmının 7 santimetreden daha fazla olmaması gerekiyor. Gerekçe olarak da sporcunun hareket özgürlüğü gösteriliyor.



Şimdi dizin üç santim üzerine kadar şort giyebilecekler. Üst kısım için ise şimdiye kadar geçerli forma veya tişört giymelerine izin veriliyor. Açıklamada “Kıyafet yönetmeliğindeki sıkı ve açık giysiler turnuvalara dini ve etnik sebepler nedeniyle yasaklanan sporcuların katılımını sağlamak içindir” denildi.

Federasyonun aldığı karar ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan Alman voleybolcu Laura Ludwig “Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki, üzerinizde ne kadar az kumaş olursa o kadar rahat ve pratik oluyor. Bizim için bikini ile oynamak hiçbir zaman problem olmadı. Bu normal ve kendimizi çok rahat hissediyoruz. Bu bizim iş kıyafetimiz. Bu nedenle bu sporun ileri gelen ülkelerinin oyuncularının maçlara bikini ile çıkmaya devam edeceğini düşünüyorum” dedi.



