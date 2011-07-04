Federasyondan Ebru Şallı'ya 'programını kaldır uyarısı

T24

Ebru Şallı’ya pilates uyarısı

Cimnastik Federasyonu Başkanı Atilla Örsel, bu konuda yeni bir yapılanmaya girildiğini, federasyonun belirlediği kurallara uymayan pilates salonlarının kapatılacağını belirtti. Federasyonun avukatlığını yapan İzmir Barosu avukatlarından Fuat Aldemir, Ebru Şallı’nın da televizyon programının yayından kaldırılması için uyarı gönderdiklerini söyledi.Son zamanlarda Türkiye’de ünlü ve popüler oyuncular, şarkıcılar pilates ile formda kalmaya çalışınca ilgi çığ gibi büyüdü. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Atilla Örsel, mantar gibi çoğalan, halk sağlığını tehdit eden pilates salonlarını denetim altına aldıklarını söyledi. Örsel, yasalar ve çerçevelere uymayan, Federasyon’dan izin almayan pilates salonlarının ve stüdyoların kapatılacağını söyledi.Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun avukatı Fuat Aldemir, İzmir Valiliği'ne yazı gönderip, İzmir’deki pilates salonlarının tespit edilip bildirilmesini istedi. Avukat Aldemir, gelecek cevaba göre, Federasyon’un statüsüne uymayan salonların statüye uyması için 15 gün süre vereceklerini, yerine getirmeyen salonların kapatılacağını vurguladı.Avukat Fuat Aldemir, İzmir ilinde pilates sporu dalında, salon, stüdyo ve benzeri adlar altında bazı kişi ve kuruluşlar tarafından faaliyetler yürütüldüğünü, sözde kurslar düzenlenip, spor yaptırıldığını ve organizasyonlar düzenlendiğini hatırlattı. Sporun donanımlı kişiler eliyle yapılması ve spor için salonlar- stüdyolara giden vatandaşların, beden ve ruh sağlıklarının korunması görev ve yükümlülüğü 3289 sayılı kanun uyarınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olduğuna dikkat çeken Aldemir, "Pilates sporunda da sorumluluk ve görev Türkiye Cimnastik Federasyonu’na aittir. Bu bağlamda, pilates salon- stüdyo ve benzeri işletmelerin açılması, Türkiye Cimnastik Federasyonun vereceği izne bağlıdır" dedi.Sadece gelir elde etmek kaygısı ile açılan pilates salonlarının, vatandaşların can güvenliğini riske attıklarını hatırlatan Aldemir, bazı grupların da dernek ve federasyon adıyla özellikle internet üzerinden faliyet gösterdiğini, bunların da yasal olmadığını savundu, "Federasyon veya Valilikten hiçbir izin almadan bu sporu ticari olarak yapan, bunu dernek faaliyeti adı altında yürüten, vergisiz, kayıt dışı bir gelir haline dönüştüren kuruluşlar tespit edilmesi halinde kapatılıp, para cezasına çarptırılacak" dedi.Türkiye Cimnastik Federasyonu, TV8’de pilates programı yapan Ebru Şallı’ya programını yayından kaldırması için ihtarname gönderdi.Noter kanalıyla gönderilen ihtarnamede Şallı’nın programa devam edebilmesi için Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan izin alması gerektiği belirtildi. Federasyon, 81 ilde faaliyet gösteren özel pilates salonlarını federasyon çatısı altında toplamak için harekete geçti. Cimnastik Federasyonu Başkanı Atilla Örsel, bu konuda yeni bir yapılanmaya girildiğini, federasyonun belirlediği kurallara uymayan pilates salonlarının kapatılacağını belirtti. Örsel, yasalar ve çerçevelere uymayan, Federasyon’dan izin almayan pilates salonlarının ve stüdyoların kapatılacağını söyledi. TV 8’de ‘Ebruli’ adlı pilates programı yapan Ebru Şallı’ya da programı kaldırması için noter kanalıyla ihtarname gönderildi. Şallı’nın programı yapabilmesi için federasyondan izin alması gerektiği öne sürüldü.