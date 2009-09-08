Federasyondan Ankaragücü ve Ankaraspor'a ihtar!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Ankaragücü ile Ankaraspor’a 3 gün içinde mevcut durumu değiştirmesi için ihtar çekti.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kayseri’de yaptığı olağanüstü toplantıda Ankaragücü Kulübü’nün 30 Ağustos tarihindeki olağanüstü genel kurulunda alınan kararlar sonucu, Ankaraspor ile arasında ortaya çıkan ilişkinin sportif rekabeti engelleyici nitelikte olduğunu saptadı. Yönetim, Ankaragücü ve Ankaraspor’a 3 gün içinde mevcut durumun değiştirilmesi için ihtar çekerken, aksi taktirde, Ankaraspor’un tedbiren müsabakalara alınmayacağını bildirdi. Federasyon, Ankaraspor cephesine net bir şekilde, ‘Ya Ankaragücü’nü bırak ya da hisselerini sat, yoksa küme düşürüleceksiniz’ şeklinde iki şıktan oluşan mesaj verdi.

İhtarname gönderdi

TFF Hukuk Kurulu’nun yaptığı incelemeler doğrultusunda oluşturduğu raporu görüşen yönetim kurulu, mevcut durumun TFF Statüsü’nün 18 ve 76. maddeleri ile TFF Kulüp Tescil Talimatı’nın 17. maddesine aykırı olduğunu belirledi. Söz konusu aykırılıkların giderilmesi için MKE Ankaragücü ile Ankaraspor kulüplerine ihtarname gönderilmesine karar verdi.

Yönetim kurulu, çekilen ihtarnamede Ankaragücü Genel Kurulu’nda bu ihlalin ortaya çıkmasına neden olan kararların 3 gün içerisinde ortadan kaldırılmasını ya da Ankaraspor hisselerinin sportif rekabeti engellemeyecek ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde 3. kişilere devredilmesini istedi.

Yönetim kurulu, ihtarnamede, bunlar yapılmadığı taktirde ilgili kulüplerin Futbol Disiplin Talimatı kuralları gereğince Disiplin Kurulu’na sevk edileceklerini ve adil oyun düzeninin sağlanabilmesi için Ankaraspor A.Ş.’nin, tedbiren müsabakalara alınmayacağını bildirdi.Çıkan kararın ardından kulüplerin önünde iki seçenek duruyor. Ya Ankaragücü yeni bir kongre kararı alacak ve Gökçek Ailesi, bu oluşuma katılmayacak ya da Ankaraspor A.Ş’ye ait hisselerin 3 gün içinde satışı gerçekleşecek.

Hukuki bağım yok

Melih Gökçek’in Ankaraspor onursal, oğlu Ahmet Gökçek’in de önce Ankaraspor’un profesyonel şube sorumlusu, ardırdan da 30 Ağustos’taki kongrede

Ankaragücü kulüp başkanı olması, federasyonun harekete geçmesine etken oldu. Ahmet Gökçek, “Benim Ankaraspor ile hukuki bir bağım yok. Oradaki görevim fahriydi” diyerek kendini savunmuştu.



Karara gerekçe gösterilen maddeler



TFF Ana Statüsü 18. maddesi:

Hiçbir gerçek veya tüzel kişi (holding şirketleri ve grup şirketleri de dahil) herhangi bir müsabaka veya turnuvanın dürüstlüğünün tehlikeye düşmesine neden olacak şekilde birden fazla kulübün veya grubun kontrolünü elinde bulunduramaz.

TFF Ana Statüsü 76. maddesi:

Hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir müsabaka ya da turnuvanın dürüstlüğünü herhangi bir biçimde zedeleyecek şekilde birden fazla kulübü yönetemez veya kontrolünü elinde bulunduramaz.

TFF Kulüp Tescil Talimatı 17. maddesi:

Gerçek veya tüzel kişiler, aynı ligdeki birden fazla kulübün hakim hissedarı veya yönetim kurulu üyesi olamazlar. Çoğunluk hisseleri veya yönetime hakim hisseleri aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait kulüpler aynı ligdeki müsabakalara iştirak edemezler.



Siyasi bir karar izlenimi veriyor



Ruhi Kurnaz (Ankaraspor Başkanı)



BUNUN bir siyasi karar olduğunu düşünüyorum. Ankaraspor kendi başına ayrı bir kulüp. Çifte standart var. Biz bir şirketiz ve kendi başına bir kulübüz. Kimseyle de birleştiğimiz yok. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir kentin belediye başkanı, o şehirdeki takımların onursal başkanıdır. Neden böyle bir konunun içine çekiliyor.



İşi bilmeyenler karar veriyor



Cemal Aydın (A.Gücü Onursal Bşk.)



Ankaragücü Genel Kurulu’nda seçilen organlar, henüz teşekkül etmemişken Federasyon, oluşmamış bir şeye ceza vermeye çalışıyor. Bir genel kurulun tutanakları, henüz ellerine ulaşmadan, federasyon nasıl oluyor da bu kararı alıyor? Genel kurulda yapılan tüzük değişiklikleri nedeniyle henüz tutanaklar bile ilgili birimlere verilmedi. İşi bilmeyen 3 arkadaş, acele olarak karar vermek istiyorsa diyecek bir şey bulamıyorum.

