Federasyona ihtarname çeken Fatih Terim, haklı bulunursa ne kadar tazminat alacak?

Spor Hukukçusu Avukat Taner Ünlü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, (TFF) işini sonlandırdığı Fatih Terim'e tazminat ödemesi halinde bu rakamın yaklaşık olarak 1 milyon Euro olacağını söyledi.

Terim'in 'tazminatının ödenmesi' talebi ile TFF'ye çektiği ihtarnamenin ardından çıkacak olan karar belirsizliğini korurken; konunun uzmanlarından Ünlü, Terim'in haklı bulunması halinde 1 milyon Euro civarı bir tazminat alacağını vurguladı.

FutbolArena'ya konuşan Ünlü, şunları kaydetti:

"Fatih hocanın sözleşmesi TFF tarafından 1 kez yenilendiği için süreli sözleşme, süresiz sözleşme haline gelir iş kanunu hükümlerine göre. Dolayısıyla iş akdini TFF feshedince, iş kanunu hükümleri uygulanır. Eğer TFF haksız ise sadece kıdem tazminatını ve ona bağlı olan sosyal haklarından doğan alacaklarını ödemesi gerekiyor. Bu durumda da Fatih Terim'in sözleşme süresi içerisinde almaya hak kazandığı ücretleri talep etme hakkı kalmaz. Dolayısıyla TFF, iş mahkemesine başvuru yaparak Terim'e ödeyeceği ücret konusunda oldukça menfaat sağlamış olacak.

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshi halinde baz alınacak miktar, işçinin 1 aylık brüt maaşı üzerinden belirlenir. Brüt miktar, çalıştığı yıl ile çarpılır ve tazminatı hesap edilir. Fatih Terim aylık 300 bin Euro alıyorsa, TFF yaklaşık 1 milyon Euro tazminat ödemiş olacak."