Federasyona ağır suçlama









Şansal Büyüka, futbol dünyasını sarsacak bir iddiayı ortaya attı. Bir federasyon yöneticisi, 3 bin 500 bileti Beşiktaşlı amigoya verdi. Bunu öğrenen Yıldırım, Polat ve Cavcav büyük tepki gösterdi..



Lig TV'nin 'Futbol Gündemi' programına çıkan Şansal Büyüka, futbol gündemine bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Büyüka, Futbol Federasyonu'ndan önemli bir ismin, İnönü Stadı'nda Bosna Hersek ile yapılacak milli maç öncesinde Beşiktaşlı bir amigoya 3 bin 500 adet bilet verdiğini, bu kişinin de biletleri satarak kendisine rant elde ettiğini öne sürdü.



Büyüka'nın bu iddiasını araştıran Sabah gazetesi, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan bir üyenin, Beşiktaşlı amigo Alen Markaryan'a 3 bin 500 bilet verdiğini, Markaryan'ın da bu biletleri sattığını doğrulayan kaynakları olduğunu yazdı. Haberde ayrıca skandal boyutundaki gelişmenin duyulması sonrası üç kulübün başkanının büyük tepki gösterdiği, Federasyon Başkanı Mahmut Özgener'in hemen sözkonusu yönetim kurulu üyesine ulaşarak kendisini sert bir şekilde uyardığı ve benzeri bir hatanın tekrarlanmamasını istediği belirtildi.