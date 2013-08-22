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Spor

'Milli Takım'da ibre Mustafa Denizli’ye döndü'

TFF'nin Fatih Terim'in Milli Takım'ı Mayıs ayına kadar geçici olarak çalıştırma teklifine sıcak bakmadığı öne sürüldü. İddiaya göre, ibre Mustafa Denizli'ye döndü

22 Ağustos 2013 16:24

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Fatih Terim'in 4 maç için milli takımı çalıştırmasına izin verdi. Ancak Futbol Federasyonu'nun bu teklife soğuk baktığı öne sürüldü.

Fatih Terim'in, Milli Takım’ın başına geçmesi ile ilgili olarak Ünal Aysal ile yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Fatih Terim, Terim'in 4 maç için milli takıma gitmesine onay çıktı.

 

'İbre Denizli'ye döndü

 

Hürriyet.com.tr’de yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ın kararını reddetti ve yeni hoca arayışına hemen başladı.

İlk isim ise şu an takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli. TFF yetkililerinin önümüzdeki günlerde Mustafa Denizli ile biraraya gelmesi bekleniyor.

Yaşananlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilerleyen dakikalarda resmi açıklama yapması bekleniyor.

 

'Henüz vazgeçmedik'

 

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Bu teklifi değerlendireceğiz. Fatih Terim'den henüz vazgeçmiş değiliz" dedi.

Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu ile bir araya geldikten sonra karar vereceklerini de belirtti.
 

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