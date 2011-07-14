Federasyon savcıdan bilgi, belge ve delil istedi

T24- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, şike soruşturması savcılarını ziyaret ederek, bir kez daha bilgi, belge ve delil istedi. Ancak savcılığın Aydınlar'ın talebini reddettiği öğrenildi.

Mehmet Ali Aydınlar dün sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.

Çırağan Caddesi'ndeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan adliyeye giriş yapan Aydınlar, daha sonra savcılık katına çıktı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Savcıdan delil istediklerini belirterek, "Sağlıklı karar vermek için delillerin elimizde olması gerekiyor. Elimize yeni delil gelirse kararlarımızı gözden geçiririz" dedi. Aydınlar, bu aşamada liglerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.