-Federasyon önünde "temizlik" eylemi İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan men etmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar TFF'yi protesto etti. Fenerbahçeli futbolcular, teknik direktör Aykut Kocaman ve asbaşkan Ali Koç'un ''Şampiyonlar Ligi'nden men ediyorsanız, o zaman Bank Asya 1. Lig'e düşürün'' şeklindeki tepkilerine TFF'nin dün, ''Yazılı olarak herhangi bir resmi başvuruda bulunulmamıştır'' diye açıklama yapması üzerine, sabah erken saatlerde TFF'nin İstinye'deki binasına giden bir grup sarı-lacivertli taraftar, önce binanın önünü temizlik malzemeleri dökerek, fırçalarla sembolik olarak süpürdü ve ''Kirli olan sizsiniz, Fenerbahçe değil'' mesajı verdi. Taraftarlar daha sonra ''Al Sana Yazılı Talep, Düşürmeyen ...'' yazılı pankart açarak, TFF'nin ''Yazılı talep gelmedi'' açıklamasını protesto etti.