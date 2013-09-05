Federasyon önümüzdeki sezon 5+0+3 uygulamasını başlatacak

Fikret Orman, Kalde ile siyah-beyazlı kulüp arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transferleri kulübün menfaatine göre yaptıklarını aktaran Orman, "Yönetim kurulumuzun birinci hedefi, futbolun yönetiminden çok finansmanıdır. Öncelikle sorumluluğumuz, futbol takımının maaşlarını ödeyebilmektir. Avrupa'ya bu sezon da gidemeyeceğiz. Bu bize 10 milyon avroluk bir kayba sebep oldu. Popülariteden uzak, mantık çerçevesinde ilerleyeceğiz ve bu doğrultuda gideceğiz" diye konuştu.

Taraftara, dünya yıldızları getirme gibi bir söz vermek istemediklerini vurgulayan başkan Orman, "Sezon başlamadan da söyledim. Beşiktaş, dünya yıldızıyla taraftar mutlu etmek için önceden belli transferler yaptı ve bunun sonuçları da ortada. Önemli olan Beşiktaş'ın takım olarak hareket ekmesi. Takım şu anda taraftara umut veriyor. Taraftarımızı memnun edecek, coşturacak transferler yapmak istiyoruz ama bunlar şartlar olursa gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho için girişimde bulunduklarını hatırlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Kulübü, Ronaldinho'yu devre arasına kadar bırakmama kararı aldı. O gün şartlar oluşursa yine konuşuruz. Bu, taraftarımıza verilmiş bir umut değildir. Biz mantık içinde hareket edeceğiz" diye görüşlerini aktardı.

Gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kontenjanını düşünerek transfer yaptık

Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gelecek sezon uygulamaya sokulacak '5+0+3' yabancı futbolcu sınırı doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bizzat görüştüğünü ve bu kararın kesinlikle uygulamaya konulacağının altını çizen Orman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sol beke yapacağımız transferin kiralık olmasının iki sebebi var. Birincisi, o mevkide oynayan iki milli futbolcumuzun, Uğur Boral ve İsmail Köybaşı'nın sakatlığının geçmek üzere olması. İkincisi de, gelecek sezon 5+0+3 yabancı kontenjanının uygulanacak olması. Yıldırım Demirören'le konuştum, gelecek sezon böyle olacağını söyledi. Biz de buna göre çalışıyoruz. Stratejimiz buna göre. Biz bunun için çalışırken başka bir kulüp farklı şekilde çalışarak kararı değiştirmeye çalışırsa buna izin vermeyiz."