Federasyon izleyeceği yol haritasını belirledi

T24 - Şike soruşturması iddianamesinin mahkemeye sunulması ile tarihi kararlar vermesi gereken federasyonun izleyeceği yol haritasını belirledi.





İddianame bugün açıklanıp gizlilik kararı kalktıktan sonra, Futbol Federasyonu idari yönden düğmeye basacak. Olağanüstü yapılacak yönetim kurulu toplantısında bir heyet oluşturulacak.

Rapor hazırlanacak



Türkiye Futbol Federasyonu, Etik Kurulu'nun daha önce hazırladığı raporu isteyecek. Etik Kurulu da gizlilik kararı kalkan iddianamenin ışığı altında ek bir rapor daha hazırlayıpmütalaasını TFF'ye verecek.

Disipline sevk



TFF, Etik Kurulu'nun raporunu görüştükten sonra şike ve teşvik konusunda ismi geçen takımlar hakkında karar verebileceği gibi istediği takdirde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edecek.



TFF daha önce şike ve teşvik olayında adı geçen kişileri PFDK'ya sevk etmiş, ancak savunmaları alınamadığı için karar verilememişti.

Savunmalar alınacak



Profesyonel Disiplin Kurulu, kararını vermeden önce şike soruşturmasında adı geçen kulüp ve kişilerin savunmasını tek tek alacak. Bu savunma yazılı veya duruşmalı da olabilecek. Bundan sonra Disiplin Kurulu kararını açıklayacak.

Son nokta tahkim



Disiplin Kurulu'nun kararını açıklamasından sonra mağdur duruma düşen kulüp veya kişiler Tahkim Kurulu'na başvuracak. Tahkim de PFDK'nın kararını ya onaylayacak ya da aksi bir görüş bildirecek.



Tahkim de itirazları yazılı alabileceği gibi, duruşmalı da savunmaları alabilir. Tahkim'in kararı kesin karar olacak. TAZMİNAT DAVASI Karar açıklanıp, Şike Soruşturması'nda adı geçen ve daha sonra iddianamede de adı geçen Fenerbahçe ya da diğer kulüplerle ilgili küme düşme kararı çıkmadığı takdirde Futbol Federasyonu'na bu kulüpler tazminat davası açabilecek.

Karar ne zaman?



TFF buna göre ya devre arasında ya da sezon sonunda kararlarını açıklayacak. Devre arası karar çıkarsa küme düşürülen takımların ilk yarı maçları geçerli olacak.