'Federasyon gerekeni yapmazsa..!'

Bir süre önce Trabzonspor Tesisleri'ni ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Suat Kılıç'la görüşen Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Doğan Haber Ajansı'ndan Yunus Emre Sel'e açıklamalarda bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le bir araya geleceğini açıkladı.

'Demirören'den bu pisliği temizlemesini isteyeceğim'

Yıldırım Demirören'le süreci değerlendireceğini belirten Başkan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Önemli milli maçlarımız olduğu için bu süreçte sessiz kaldık. Ama yapacağımız görüşmede gerekenleri söyleyeceğiz, bu pisliği temizlemesini isteyeceğiz. Sürekli olarak, 'Kupamızı verin' diyerek bu işi magazinleştirmeyeceğiz. Herkesin direncini kırarsanız haklı olduğunuz davada, hakkınız size teslim edilir. Türkiye Futbol Federasyonu, bu yanlışı düzeltmezse UEFA ve FIFA devreye girecek ve gerekeni yapacak. Biz de UEFA'nın ardından FIFA'nın devreye girmesi için gerekeni yaparız. Hangi kurumların ne yapacağını, nerede devreye gireceğini çok iyi biliyoruz."

'Hakkımızı alana kadar'

Haklı oldukları bu davadan asla vazgeçmeyeceklerini de vurgulayan Başkan Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Hukuki çerçevede mücadelemizi vereceğiz. UEFA'nın yaptırımı olacağı düşüncesindeyim. Onlar yapmazsa FIFA devreye girecektir ve bu kez yaptırım daha ağır olacaktır. O yüzden Futbol Federasyonu gerekeni yapmalıdır. Haklı olduğumuz davada Trabzonspor'u gerektiği gibi temsil edeceğiz. Bu olay ortaya çıktığı ilk günden itibaren benim bu sürecin üzerine nasıl gittiğimi herkes çok iyi biliyor. Trabzonspor'un haklarını savunma noktasında bizim limitimiz yok. Hakkımızı alana kadar Trabzon insanına yakışan her türlü mücadeleyi vereceğiz."

'1461 Trabzon ruhu istiyoruz'

Ligde alınan başarısız sonuçların ardından çok eleştirilen teknik direktör Mustafa Akçay'a destek veren Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Akçay'ın takımı başarıya taşıyacağına inandığını söyledi. Hacıosmanoğlu, teknik direktör Akçay'ın takıma 1461 Trabzon'daki ruhu yansıtacağına inandığını belirterek, "Biz hocamızın 1461 Trabzon'daki gibi gençlere şans vereceğine ve o ruhu sahaya yansıtacağına inanıyoruz. Bu konuda daha cesaretli olmalı. Biz onun arkasındayız" dedi.

Volkan Şen belirsizliği

Bu arada yönetimin Volkan Şen'e ceza verilmesi konusunda ısrar etmesi, teknik heyeti zora soktu. Volkan Şen'in yaptıklarından 3 gün sonra ligde maça çıkmasının tasvip edilir bir davranış olmadığını söyleyen Başkan Hacıosmanoğlu'nun tavrı karşısında teknik ekibin Volkan Şen ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Akçay'ın Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında oynatmadığı Volkan'ın psikolojik olarak süreci atlatması için yoğun mesai harcadığı, takım arkadaşlarına da futbolcunun yanında yer alınması konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.