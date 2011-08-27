Federasyon Başkanı'nı Aydınlar'ı çıldırtan protesto

T24



Başkan Aydınlar parmağını salladı

Arbede yaşandı

Güvenlik zafiyeti



Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) İstinye'deki binasında gerçekleştirilen toplantı sonrası federasyonun internet sitesinden açıklama yapılırken, başkan Mehmet Ali Aydınlar toplantı çıkışı basın mensuplarına konuşmadı.Ali Aydınlar'ın binadan çıkışı sırasında elinde Fenerbahçe kartı olan bir taraftarın sözlü tepkisi ise başkanın moralini bozdu.Öfkeli taraftar, Aydınlar binanın kapısından çıktığı anda, federasyon başkanına yönelik, ''Yaktılar Fenerbahçe'yi'', ''Sen Fenerli değilsin'', ''Fenerbahçe'yi bitirmeye çalışıyorlar, uyma bunlara'' ve ''Alet olma bunlara'' diye yüksek sesle tepki gösterdi.Başkan Aydınlar'ın, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayacağını belirttikten sonra, kendisine tepki gösteren kişiye doğru parmağını sallayarak bir şeyler söylediği görüldü.Mehmet Ali Aydınlar'ın daha sonra hızlı bir şekilde arabaya binerken de söylenmeye devam etmesi dikkati çekti.Başkanın ayrılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarın tepkisi basın mensuplarına yöneldi. Bina önünde bekleyen gazetecilere küfür eden taraftarla bir muhabir arasında itişmeler yaşandı.Öfkeli taraftarın yanındaki 2 kişinin de karıştığı olayda, bu kişilerin basın mensuplarını tehdit ettiği duyuldu.Futbolda gergin günlerin yaşandığı bugünlerde, federasyon binasının önündeki güvenliğin zayıflığı dikkati çekti.Bugün olağanüstü toplanan ve Fenerbahçe ile ilgili bir karar daha alan yönetim kurulunun toplantısı sırasında binanın önünde özel ya da resmi güvenliğin olmadığı görüldü.Tepki gösteren taraftarların rahat bir şekilde bina önüne kadar gelerek başkan Aydınlar'ın çıkışını beklemeleri sırasında da herhangi bir önlemin olmaması sıkıntılı anların yaşanmasına neden oldu.Mehmet Ali Aydınlar'ın kapıdan çıktığı sırada bina önündeki taraftarların rahat bir şekilde eylemlerini yapması ise güvenlik zafiyetini ortaya çıkardı.Bu arada, yaşanan olay sonrası emniyet güçleri İstinye'deki federasyon binasının önüne gelerek önlem aldı.