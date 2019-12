Federasyon Başkanı : Galatasaray'ın kupasını geri alırız

T24 - Türk futbolunun en üst makamı olan Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, dün Emniyet’in Galatasaray’la ilgili adım atması üzerine konuştu: Şu an yurt dışındayım. Olaylarla ilgili bilgim yok. Ancak şunu net biçimde söyleyebilirim: 20 yıl öncesine kadar dönüp inceleme yetkimiz var.. Suç işlemişse Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bizim için farketmez. Biz zaten bu bataklığı kurutmaya geldik.



Vatan gazetesinin haberine göre; Çok net ifadeler kullanan Aydınlar’ın düşüncesi şöyle: “20 yıl öncesine kadar inceleme yetkimiz var. Geriye dönük dosyaların adli boyutu olmaz ama biz gerekirse kupayı geri bile alırız.”





'İSİM FARKETMEZ'



Fakat geriye dönük dosyaların adli boyutu olmaz. Yasa yeni çıktığı için adli boyuttan öte biz, gerekirse kupa almak ve hak mahrumiyetleri vermek dahil her türlü yaptırımı uygularız.”





ÜNAL AYSAL: KUPAYI GERİ VERİRİZ



Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği Denizli maçında şike yapıldığı iddialarının da araştırılmasını istedi. Aysal, "Bir haksızlık varsa, kupayı da geri veririz" dedi.



Ünal Aysal şunları söyledi: "Bizi kimsenin itham ettiğini duymadım. Ayrıca 2005-06 sezonunda neler olmuş, tam anlamıyla bilmiyorum açıkçası. Çünkü o dönemde yönetici değildim. Bu konulara bulaşmak istemem.



Ancak başından beri aynı şeyi söylüyorum. Benim için 2 kriter var; birincisi Türk sporu, ikincisi G.Saray'ın başarısı. Bundan geri dönüş olmaz. Eğer bizde de bir ayıplı durum varsa, federasyon onu da araştırsın ve gerçeği ortaya çıkarsın. Bunu engellemek gibi bir hakkımız ve yetkimiz yok.



Kulüp olarak çıkacak negatif bir sonucun bedelini öderiz. Bir haksızlık varsa, kupayı da geri veririz. Çünkü esas olan G.Saray'ın saygınlığını korumaktır."