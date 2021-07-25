Federal savcılar: Şarkıcı R Kelly, kız ve erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunmuş

Federal savcılar, hakkındaki seks ticareti davasında R&B şarkıcısı R Kelly’nin reşit olmayan kız çocukları ve erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, jüri seçiminin 9 Ağustos’ta yapılacağı davadan önce savcılar, R Kelly hakkında yeni iddialarda bulundu.

Şarkıcı R Kelly, içinde menajerler, korumalar ve başka personellerin de bulunduğu bir seks ticareti ağını yönetmekle suçlanıyor. Kelly’nin ekibi aracılığıyla kadınlar ve kız çocuklarını hedef alarak seks ve pornografi üzerinden onlar üzerinde kontrol kurduğu belirtiliyor.

Şu ana kadar ismi verilmeyen altı kadın ve kız çocuğu davaya dahil olmuştu.

Savcılar, davada jüri seçiminden önce, R Kelly’nin istismar ettiği insanlar arasında erkek çocuklarının da bulunduğunu, jürinin bu suçlamaları duyması gerektiğini açıkladı.

Kelly, hakkındaki istismar suçlamalarını reddediyor.