Federal Meclis'te karar günü



Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Andrea Nahles'in sunduğu asgari ücret yasa tasarısının yasalaşması halinde saat başına 8,5 euroluk asgari ücret uygulaması 1 Ocak 2015'ten itibaren uygulamaya girecek. İki yıllık geçiş sürecinde 8,5 euronun altında eleman çalıştırılmasına izin veriliyor. Yasa 18 yaşın altındaki gençler ile uzun süredir işsiz olanların yeni bir işteki ilk altı aylık çalışma sürecini kapsamıyor.

Çifte vatandaşlık

Alman Federal Meclisi'nde öğlen saatlerinde ise çifte vatandaşlık yasa tasarısı oylanacak. Almanya’da doğan göçmen kökenli çocukların çifte vatandaşlık hakkını korumasına ilişkin yasa tasarısı göçmen çocuklarının 18 ila 23 yaşları arasında Alman vatandaşlığı ya da ebeveynlerinin ülkesinin vatandaşlığı arasında seçim yapması koşulunu ortadan kaldırıyor.

Çifte vatandaşlık hakkına sahip olmak için 21 yaşını doldurmuş ve Almanya'da doğmuş bir gencin ya 8 yıl Almanya'da yaşamış olması ya da 6 yıl Almanya'da okul eğitimi almış olması koşulu getiriliyor. Almanya'da okul ya da meslek eğitimi diploması almış olmak da çifte vatandaşlıktan yararlanmak için yeterli sayılacak.

Meclis'in gündeminde ayrıca mülteciler yasasının sıkılaştırılması konusu da bulunuyor. Bu bağlamda Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek'in “güvenli” ülkeler ilan edilerek, bu ülkelerden gelen mültecilerin sınırlandırılması hedefleniyor.