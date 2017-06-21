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Dünya
Deutsche Welle

Federal Meclis'te İncirlik oylaması

Alman Federal Meclisi’nde bugün İncirlik'te konuşlu Alman askerlerinin çekilmesi oylanacak. Koalisyon ortağı SPD’nin savunma politikaları uzmanı Arnold, “Ürdün’ün mükemmel bir tercih” olduğunu belirtti.

21 Haziran 2017 16:22

İncirlik'te konuşlu Alman askerlerinin çekilmesi bugün Alman Federal Meclisi'nin gündeminde. Yapılacak oylama sonucunda askerlerin İncirlik'ten çekilmesi yönünde karar çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tüm parti grupları askerlerin İncirlik'ten çekilerek Ürdün'e taşınması yönünde görüş bildirmişti.

Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Parti SPD’nin savunma politikaları uzmanı Rainer Arnold, meclis oturumu öncesi güvenlik komisyonunda yaptığı açıklamada Alman askerlerinin İncirlik'ten sonra taşınacağı Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nün de hem konumu hem de Ürdün hükümetiyle var olan sağlıklı iletişim nedeniyle "mükemmel bir tercih" olduğunu ifade etti.

Arnold, Ürdün'deki hava üssünde hâlihazırda farklı ülkelerden pek çok NATO askerinin bulunduğu ve Alman askerlerinin geçici olarak Belçika ve Hollandalı askerlerin koğuşlarında barınabileceğini söyledi. Alman Sosyal Demokrat Parti'nin savunma politikaları uzmanı Rainer Arnold, "ancak sonrasında buraya gerekli yatırımlar için kaynak aktarılmasının şart olduğunu" vurguladı.

İlgili mevzuat gereği çekilme için Federal Meclis’in onayına gerek olmasa da, oylamayla siyasi bir mesaj vermek istendiği belirtiliyor. Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesine yönelik tartışmaların ardında Türkiye'nin Alman vekillere İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemesi yatıyor.

Gabriel'in ziyaretinden de sonuç alınamadı

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 5 Haziran'da Ankara'ya giderek Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile İncirlik konusunu son kez görüştü. Çavuşoğlu İncirlik ziyareti konusunda Türkiye'nin PKK ve Gülen mensuplarıyla ilgili Almanya'dan taleplerinin yerine getirilmediği için böyle bir karar aldığını belirtti. Gabriel ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini söyledi. Gabriel temaslarının ardından, Almanya'nın askerlerini İncirlik'ten çekmekten başka seçeneği kalmadığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de 7 Haziran'da, İncirlik üssündeki 260 askerin Tornado keşif uçakları ve bir yakıt ikmal uçağının çekilerek Ürdün'e konuşlandırılması planını onayladı. İncirlik Üssü'nde IŞİD'le mücadele koalisyonunda Alman Ordusu'ndan tornado keşif uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra 260 Alman askeri görev yapıyor.

İncirlik Üssü’nün ziyaret hakkı, Alman ve Türk hükümetleri arasında en önemli tartışma konusu. Türk hükümeti bazı Türk subaylarının Almanya'ya yönelik iltica taleplerinin kabul edilmesine tepki göstermiş ve Mayıs ayında İncirlik'teki Alman askerlerinin Alman vekillerce ziyaret edilmesine izin verilmemişti. Benzer bir yasak daha önce de Federal Meclis'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlanmasının ardından da getirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP/MK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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