Federal Meclis Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını onayladı

Almanya'da Federal Meclis Ukrayna'ya ağır silah gönderilmesini öngören teklifi onayladı. Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile ana muhalefetteki Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis gruplarının sunduğu teklif, 586 milletvekilinin lehte oyuyla kabul edildi. 100 milletvekili teklife ret oyu verirken 7 milletvekili de çekimser oy kullandı.

Teklifte Federal Hükümet'ten "Ukrayna'ya gerekli teçhizatın sevkiyatını sürdürme ve mümkünse hızlandırma ve bu esnada sevkiyatı ağır silahlar ve kompleks sistemlerini de değiş tokuş çerçevesinde genişletmesi" talep ediliyor. Almanya'nın bunu yaparken NATO savunmasına sunduğu katkının ise tehlikeye atılmaması isteniyor.

Sovyet yapımı silahlar

Metinde yer alan "değiş tokuş" (Ringtausch) kavramıyla envanterindeki eski Sovyet tipi silahları Ukrayna'ya sevk eden Doğu Avrupa ülkelerinin askeri teçhizatlarının Alman silahlarıyla ikame edilmesi kast ediliyor. Teklifte "Sovyet ya da Rus yapımı silahların" "hızlıca kullanıma sokulabileceği" için gönderilmesine "özellikle" önem verilmesi isteniyor.

Teklifte ayrıca silah sevkiyatlarının, yaptırımlar yoluyla "Rusya'nın kapsamlı bir biçimde ekonomik tecridi ve uluslararası piyasalardan kopartılmasının yanı sıra" "Rusya'nın ilerleyişini durdurmak için en önemli ve etkili araç" olduğu belirtiliyor. Almanya'nın "olabildiğince hızlı bir biçimde Rusya'dan yapılan enerji ve hammadde ihracatlarından bağımsız hale getirilmesi" gerektiği de metinde yer alıyor.

Hükümet açısından bir nevi güvenoyu

Teklifin, Federal Hükümet açısından hukuken bağlayıcı bir karakteri bulunmuyor. Tavsiye niteliğindeki kararın siyasi olarak önemi ise oldukça dikkate değer.

Federal Hükümet, böylece Rusya'ya yaptırımlar, savaş suçlarının soruşturulmasına yardım, Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulmak için Almanya'da altyapının yeniden şekillendirilmesi gibi Ukrayna savaşı sırasında şimdiye kadar attığı tüm adımlarla ilgili olarak meclisten bir nevi güvenoyu almış oldu.

Kabul edilen teklifte "Alman Federal Meclisi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı vahşi saldırı savaşını en sert dille kınar. Rusya bu şekilde uluslararası ve insancıl hukuku en rezil şekilde ihlal etmiştir ve Avrupa barış düzenini kalıcı bir biçimde tahrip etmeye çalışmaktadır" ifadelerine de yer verildi.

AfD ve Sol Parti ret oyu verdi

Teklifin tartışıldığı oturumlarda sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile Sol Parti oylamada hayır kullanacaklarını açıklamıştı. AfD'nin 736 sandalyeli mecliste 80, Sol Parti'nin ise 39 milletvekili bulunuyor.

AfD Meclis Grup Başkanı Tino Chrupalla teklifin Ukrayna Savaşı'nın uzatılmasına ve Almanya'nın da savaşın içine çekilmesi tehlikesine neden olduğu gerekçesiyle ret oyu vereceklerini açıkladı.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da savaşın tırmanacağı uyarısını yaparak, "Bir nükleer savaş olmamalı" dedi ve nükleer savaşı önlemenin başlıca hedef olduğunu söyledi.