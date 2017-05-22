Federal Hükümet'e "Erdoğan'a baskıyı arttırın" çağrısı

Yaklaşık üç aydır Türkiye'de tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel için Frankfurt Tiyatrosu'nda bir dayanışma etkinliği düzenlendi. Yücel'in yakınları ile yazarlar tarafından düzenlenen ve yaklaşık 800 kişinin katıldığı okuma etkinliğinde tutuklu gazetecinin serbest bırakılması talep edildi. Okuma akşamında ayrıca Federal Hükümet'ten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik baskının daha da arttırılması istendi.

Yücel'in serbest bırakılması için başlatılan "Free Deniz" kampanyasının organizatörlerinden gazeteci Doris Akrap, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasının gündeme getirilmesi gerektiğini ve yaptırımların Erdoğan'ın anlayabileceği tek dil olduğunu” söyledi.

Okuma buluşmasında Alman mizahçı Jan Böhmermann, Yücel'in tutulduğu Silivri Cezaevi'nden kaleme aldığı mektupları okudu. Böhmermann ayrıca sahnede bir de "Düşünceler özgürdür” şarkısını seslendirdi. Böhmermann geçen yıl televizyonda okuduğu ‘Erdoğan şiiri' nedeniyle Türkiye ile Almanya arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Etkinliğe katılan Alman yayınevleri ve kitap evlerinin çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Başkanı Aleksander Skipis, "Türkiye'nin totaliter ve hukukun sayılmadığı bir devlet olma yolunda ilerlediğini” söyledi.

"Düşünce özgürlüğü ekonomiye kurban edilmemeli”

Skipis. "Alman hükümetinin ve Avrupa Birliği’nin düşünce özgürlüğünü ekonomik ilişkilere kurban etmemesi gerektiğini” sözlerine ekledi.

Dayanışma etkinliğindeki okumalar arasında Yücel'in Die Tageszeitung gazetesi editörlüğü sırasında kaleme aldığı Almanya ve Alman futboluyla ilgili yazıları da yer aldı.

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabirliğini yapan çifte vatandaş Deniz Yücel, Şubat ayında iki hafta gözaltında tutulduktan sonra 27 Şubat'ta "örgüt propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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DW, dpa/AG, GA