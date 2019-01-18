Federal hükümet kapalı: ABD Davos'a gitmiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılması beklenen Amerikan heyetinin seyahatini iptal ettiği bildirildi. İptal gerekçesinin "federal hükümetin kapalı olması" olduğu açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders açıklamasında, Trump'ın federal hükümetin kapalı olması nedeniyle Davos'a gidecek ABD heyetinin seyahatini iptal ettiğini duyurdu.

Trump, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Davos'taki foruma katılmayacağını belirtmişti.

Trump, "Demokratların, sınır güvenliği ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre Davos'a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomik Forumu'na en içten dilek ve özürlerimle." paylaşımında bulunmuştu.