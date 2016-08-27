Federal hükümet acil durum planını düzenliyor

Federal hükümet ağır bir kriz yaşanması halinde vatandaşların acil gıda

ihtiyacını karşılayacak plan üzerinde değişikliğe gidiyor. Reuters'in Gıda ve

Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı yasa taslağına dayandırarak verdiği haberine

göre 80 milyon vatandaşın gıda alışverişi yapmasının mümkün olmayacağı

bir kriz halinde ihtiyaçlarının nasıl giderilebileceği yönündeki bir senaryodan

yola çıkılıyor. Haberde böylesi bir krizin günümüzde ihtimal dışı olduğu

belirtiliyor ancak tamamen olasılık dışında bırakılamayacağı da vurgulanıyor.

Tarım Bakanlığı'nın yasa taslağındaki senaryolar, Almanya toprakları

üzerinde çıkabilecek bir çatışma/savaş ve bunun yanı sıra uzun süreli elektrik

kesintisi, bir salgın ve radyoaktif ışınların geniş bir alana yayılacağı bir terör

saldırısı olarak sıralanıyor. Uzmanlara göre aşırı kötü hava koşulları, teknik

arızalar, doğal felaketler ve tehlikeli maddelerin yayılmasının insanların

ihtiyaçlarını karşılayamayabileceği bir krize yol açmayacağı vurgulanıyor.

Reuters'in yer verdiği yasa taslakta, "Bu sorunlar ile Alman Federal

Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana Doğal Afet Koruma yöntemleri ile baş

edilebilmiştir" deniliyor. Haberde Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı yasa

taslağının Eyalet Temsilciler Meclisi'nce onaylanması gerektiği vurgulanıyor.

Sayıştay’ın talebine yanıt

Almanya hükümetinin yeni düzenleme ile Federal Sayıştay'ın bu konudaki

talebine yanıt verdiği belirtiliyor. Sayıştay'daki müfettişler 2011 yılında savaş

sonrası dönemden kalma önlemlerin olası bir kriz halinde yetersiz kalacağı

eleştirisinde bulunmuştu. Sayıştay ayrıca günümüzdeki kriz senaryoları

konusunda uyarıda bulunmuş ve askeri ya da sivil bir kriz halinde ortak

düzenlemeleri kapsayacak bir konsept hazırlanması gerektiğini kaydetmişti.

Almanya'da hali hazırda savunmayı gerektirecek bir olay ile sivil bir felaket

halinde alınacak önlemleri kapsayan iki ayrı yasa bulunuyor.

Almanya hükümeti kısa bir süre önce saldırı ya da dehşetli bir terör

saldırısında halkın hayati ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir sivil savunma planı

hazırladı. Planda öncelikle, su, yiyecek ve ilaç stoklanması ve bir miktar da

para bulundurulması tavsiye edildi. Yeni sivil savunma konseptinin önemli

başlıkları, temiz su, acil durum beslenme ön tedbirleri, tıbbi bakım ve nakit

ihtiyacının karşılanması olarak sıralandı.