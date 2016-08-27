Federal hükümet acil durum planını düzenliyor

Federal hükümet ağır bir kriz yaşanması halinde vatandaşların acil gıda
ihtiyacını karşılayacak plan üzerinde değişikliğe gidiyor. Reuters'in Gıda ve
Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı yasa taslağına dayandırarak verdiği haberine
göre 80 milyon vatandaşın gıda alışverişi yapmasının mümkün olmayacağı
bir kriz halinde ihtiyaçlarının nasıl giderilebileceği yönündeki bir senaryodan
yola çıkılıyor. Haberde böylesi bir krizin günümüzde ihtimal dışı olduğu
belirtiliyor ancak tamamen olasılık dışında bırakılamayacağı da vurgulanıyor.
Tarım Bakanlığı'nın yasa taslağındaki senaryolar, Almanya toprakları
üzerinde çıkabilecek bir çatışma/savaş ve bunun yanı sıra uzun süreli elektrik
kesintisi, bir salgın ve radyoaktif ışınların geniş bir alana yayılacağı bir terör
saldırısı olarak sıralanıyor. Uzmanlara göre aşırı kötü hava koşulları, teknik
arızalar, doğal felaketler ve tehlikeli maddelerin yayılmasının insanların
ihtiyaçlarını karşılayamayabileceği bir krize yol açmayacağı vurgulanıyor.
Reuters'in yer verdiği yasa taslakta, "Bu sorunlar ile Alman Federal
Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana Doğal Afet Koruma yöntemleri ile baş
edilebilmiştir" deniliyor. Haberde Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı yasa
taslağının Eyalet Temsilciler Meclisi'nce onaylanması gerektiği vurgulanıyor.
Sayıştay’ın talebine yanıt
Almanya hükümetinin yeni düzenleme ile Federal Sayıştay'ın bu konudaki
talebine yanıt verdiği belirtiliyor. Sayıştay'daki müfettişler 2011 yılında savaş
sonrası dönemden kalma önlemlerin olası bir kriz halinde yetersiz kalacağı
eleştirisinde bulunmuştu. Sayıştay ayrıca günümüzdeki kriz senaryoları
konusunda uyarıda bulunmuş ve askeri ya da sivil bir kriz halinde ortak
düzenlemeleri kapsayacak bir konsept hazırlanması gerektiğini kaydetmişti.
Almanya'da hali hazırda savunmayı gerektirecek bir olay ile sivil bir felaket
halinde alınacak önlemleri kapsayan iki ayrı yasa bulunuyor.
Almanya hükümeti kısa bir süre önce saldırı ya da dehşetli bir terör
saldırısında halkın hayati ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir sivil savunma planı
hazırladı. Planda öncelikle, su, yiyecek ve ilaç stoklanması ve bir miktar da
para bulundurulması tavsiye edildi. Yeni sivil savunma konseptinin önemli
başlıkları, temiz su, acil durum beslenme ön tedbirleri, tıbbi bakım ve nakit
ihtiyacının karşılanması olarak sıralandı.