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Ekonomi

FEDERAL HARCAMALARDA DEV KESİNTİ WASHINGTON (A.A)

20 Temmuz 2011 11:13

-FEDERAL HARCAMALARDA DEV KESİNTİ WASHINGTON (A.A) - 20.07.2011 - ABD Temsilciler Meclisi, bütçe açığının azaltılması konusunda muhafazakar Çay Partisi hareketinin desteklediği bir tasarıyı onayladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde 190'a karşı 234 oyla kabul edilen tasarı, 2 Ağustos'ta süresi sona erecek olan borçlanma limitinin yükseltilmesi karşılığında, federal harcamalarda 6 trilyon dolarlık kesinti ve bütçenin dengelenmesi için anayasal değişiklik öngörüyor. Gelecekteki federal harcamalara katı sınırlar getiren tasarı, muhafazakar kesimin istediği şekilde, vergilerin artırılmasını çok daha zorlaştırıyor. Ancak tasarının Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesine pek ihtimal verilmezken, ABD Başkanı Barack Obama da, daha önce yaptığı açıklamada, tasarı Kongre'de kabul edilse bile veto edeceğini bildirmişti. Bu nedenlerden ötürü "sembolik" olarak nitelenen tasarının daha çok Cumhuriyetçilere, muhafazakar tabanlarının desteklediği adımları attıklarını gösterme imkanı sağlamaya yarayacağı yorumları yapılıyor.

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