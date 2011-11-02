-Fed'den yeni karar çıkmadı WASHINGTON (A.A) - 02.11.2011 - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısından ekonomiyi destekleme konusunda yeni bir karar çıkmadı. Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki gün süren toplantısı bugün sona erdi. Fed, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, FOMC'nin Eylül ayında yaptığı toplantıdan bu yana elde edilen bilgilerin, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin bir dereceye kadar güçlendiğini, bununla birlikte istihdam piyasasındaki koşulların zayıf kalmaya devam ettiğini ve işsizlik oranının yüksek seviyesini koruduğunu gösterdiğini bildirdi. Gelecek çeyreklerde ekonomideki büyümenin ılımlı büyüme sürmesinin beklendiği ve işsizlik oranının kademe kademe düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ''Buna ilaveten, küresel finansal piyasalardaki gerginlik dahil olmak üzere ekonomik görünüme ilişkin önemli aşağı yönlü riskler var'' denildi. Enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki yükselişin etkilerinin giderek yok olması nedeniyle enflasyonun gelecek çeyreklerde yatışacağına ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin istikrarlı kaldığına işaret edilen açıklamada, Fed'in, enflasyon değişimi ve enflasyon beklentilerine dikkatle izlemeyi sürdüreceği ifade edildi. Ekonomide güçlü toparlanmayı desteklemek ve enflasyon seviyelerini korumaya yardımcı olmak için Fed'in, Eylül ayında açıkladığı 400 milyar dolarlık tahvil programına devam etmeye karar verdiği bildirildi. Hanehalkı harcamalarının son aylarda kısmen arttığı, işletmelerin ekipman ve yazılım yatırımlarının büyümeye devam ettiği, ikamete mahsus olmayan inşaatlara yatırımın halen zayıf olduğu ve konut sektöründeki durgunluğun sürdüğü vurgulanan açıklamada, Fed'in azami istihdamı ve fiyat istikrarını destekleyeceği kaydedildi. -Gösterge faiz oranı değişmedi- Fed, toplantıda yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını da değiştirmedi. Gösterge faiz oranını Aralık 2008'den bu yana değiştirmeyen Fed, daha önce 2013 yılı ortasına kadar bu seviyeyi koruyacağını bildirmişti. Fed, 20-21 Eylül'de düzenlediği toplantıda, ekonomideki büyümeyi desteklemek ve borçlanma maliyetlerini düşürmek için ''Twist Operasyonu'' olarak adlandırılan 400 milyar dolarlık tahvil programı açıklamıştı. Fed'in, Haziran 2012 sonuna kadar 6 ila 30 yıl vadeli 400 milyar dolarlık Hazine tahvili satın alacağı ve 3 ya da daha az vadeli aynı miktarda Hazine tahvili satacağı bu programla, uzun vadeli faiz oranları üzerindeki baskının azaltılmasının amaçlandığı belirtilmişti. Bir dizi tahvil satın alma programıyla bilançosunu 2,8 trilyon dolara çıkaran Fed, 600 milyar dolarlık tahvil satın alma programını haziran ayı sonunda tamamlamıştı.