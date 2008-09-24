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Ekonomi

Fed’den takas anlaşması

ABD Merkez Bankası (Fed), Dört Merkez Bankasıyla, geçici döviz takas anlaşması yaptı.

24 Eylül 2008 03:00

ABD Merkez Bankası (Fed), dört merkez bankasıyla, geçici döviz takas anlaşması yaptı.
FED, yeni yaptığı takas hattı anlaşması ile Avustralya ve İsveç Merkez Bankalarına, 10'ar milyar dolarlık, Norveç ve Danimarka Merkez Bankalarına da 5'e milyar dolarlık döviz takası yapabilme imkanı tanıdı.

30 Ocak 2009 tarihine kadar geçerli olacak olan takas işlemi, merkez bankalarından piyasalara, likidite sıkışıklığını gidermek için kısa vadeli dolar fonlamayı amaçlıyor.

FED, daha once de, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası ile geçici takas anlaşmaları yapmıştı.


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