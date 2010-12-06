-FED'DEN TAHVİL ALIMINI ARTIRMA SİNYALİ WASHINGTON (A.A) - 06.12.2010 - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, ekonominin alınan tedbirlere cevap vermemesi veya işsizliğin çok yüksek seyretmesi durumunda, Fed'in 600 milyar dolarlık tahvil alım programını artırabileceğini söyledi. CBS'in ''60 Dakika'' programına katılan Bernanke, Fed'in politikasını düzenli olarak gözden geçirdiğini ve ekonominin kaydettiği gelişmeye göre, tahvil alım miktarının artabileceğini veya azabileceğini belirtti. Fed'in, hala kırılgan toparlanma yaşayan ekonomiyi desteklemeyi amaçladığını ifade eden Bernanke, Fed politikalarının ileride enflasyona neden olacağı eleştirilerini reddetti ve abartılı bulduğunu söyledi. Bernanke, ''Şu anda yaptığımız tahvil alımı yoluyla faiz oranlarını düşürmek. Faiz oranlarını düşürerek ekonomiyi daha hızlı büyümeye teşvik etmeyi umuyoruz. Önemli olan nokta, bu politikayı gevşetmeye başlamak için en uygun anın ne zaman olduğunu bulmak. Bu da bizim yapacağımız şey'' dedi. Fed Başkanı Bernanke, ABD'de şu an yüzde 9,8 olan işsizlik oranının, ''normal'' seviye olan yüzde 5 ile yüzde 6 aralığına gelmesinin 4 ya da 5 yıl alacağını belirtti. -''PARA BASMIYORUZ'' Programın para basılmak suretiyle yapıldığı şeklinde bir mit olduğunu belirten Bernanke, ''Para basmıyoruz. Dolaşımdaki para miktarı değişmiyor'' dedi. Ekonomik sarsıntı sonrasında gelir dağılımında yaşanan eşitsizliğin artışını da Bernanke, ''Çok kötü bir gelişme, iki ayrı toplum yaratıyor'' diye konuştu. Toparlanmanın kendi kendine olup-olmayacağının sorulması üzerine de Bernanke, ''olmayabilir'' cevabını verdi. ABD ekonomisi bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü ancak işsizlik oranının düşürülmesi için ekonominin daha hızlı büyümesi gerekiyor.