FED’den kısa dönemli borçlar için yeni plan

AB ülkeleri bankalarını nasıl kurtaracağına karar verdi

Plana göre, FED birçok şirketin günlük operasyonlarının dayandığı ticari kağıtları satın alacak. Böylece, kredi piyasalarında yeni talep yaratılmasına yardımcı olunacak ve şirketlerin sermaye artırımı kolaylaşacak.FED, oluşturulacak yeni bir şirketle 3 aylık teminatsız ve varlığa dayalı ticari kağıtları uygun şirketlerden doğrudan satın alacak.Programda FED ile birlikte çalışacak olan Hazine, hareketin mali piyasaları ve ekonomiyi önemli aksamalardan korumak için gerekli olduğunu bildirdi.FED, Hazine'nin yeni programı desteklemek için New York FED'e para sağlayacağını kaydetti.