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Ekonomi

FED'den kademeli faiz artışı sinyali

Fed, Para Politikası Raporu'nun Temmuz 2018 sayısını yayımladı

14 Temmuz 2018 01:43

ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre’ye sunduğu raporda, kademeli faiz artışlarına devam edileceğinin sinyalini verdi.

Fed, ABD Kongresi için yılda iki kez hazırladığı Para Politikası  Raporu’nun Temmuz 2018 sayısını yayımladı. 

Fed Başkanı Jerome Powell’ın haftaya Kongre’de yapacağı sunumlar  öncesinde Kongre’nin ilgili komitelerine sunulan raporda, ülke ekonomisine  ilişkin olumlu değerlendirmeler öne çıktı.  Yılın ilk yarısında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2 artığı  bilgisine yer verilen rapora göre, yatırımlar ve güven ortamı kısmen vergi  indirimlerinin etkisiyle güçlendi. 

İş gücü piyasasının da güçlenmeye devam ettiği vurgulanan raporda,  yılın ilk yarısında aylık ortalama istihdam artışının 215 bine yükseldiği  bildirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemi için 180 binle sınırlı kalmıştı.  

Raporda, ayrıca, işsizliğin iş gücüne katılım oranının artmasına  rağmen yüzde 4 civarında seyrettiğine işaret edildi. Ülkede tüketici enflasyonunun son dönemde enerji fiyatlarındaki  artışla yüzde 2’nin üzerine çıktığı belirtilen raporda, “Fed yetkilileri,  enflasyonun 2018 yılında artmasını bekliyordu. Bu beklenti, şu ana kadar doğru  çıkmışa benziyor.” ifadeleri yer aldı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin  (FOMC) bu gelişmeler doğrultusunda faiz artırmaya devam etmeyi öngördüğü  belirtilirken "FOMC, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde artması, güçlü  istihdam piyasası koşulları ve yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine  yaklaşılmasıyla uyumlu olarak politika faizinde kademeli artışlar bekliyor."  değerlendirmesi yapıldı.

Finansal gelişmeler

Fed’in Para Politikası raporunda, finansal piyasalardaki gelişmelere  de değinildi. ABD borsalarında yılın ilk çeyreğinde izlenen güçlü artışın,  ticaret politikalarına yönelik belirsizlik, artan faiz oranları ve yurtdışındaki  siyasi gelişmelerle sonlandığı aktarıldı. 

Buna ilaveten, yatırımcıların yükselen ekonomilere yönelik  endişelerinin yükseldiğine işaret edilen raporda, “Israrla yüksek seyreden  enflasyon oranları, genişlemeci mali politikaları ve yüksek cari açıkları ile  Türkiye ve Arjantin en kötü performans gösteren ülkeler arasında yer aldı.”  tespitinde bulunuldu.

Raporda, ayrıca doların ABD ekonomisindeki iyi gidişatın yanı sıra  Avrupa ve yükselen piyasa ekonomilerindeki siyasi gelişmelerin etkisiyle değer  kazandığına vurgu yapıldı.

Enflasyonun artmasında rol oynayan petrol fiyatlarının tüketici  harcamalarını kısıtladığına işaret edilen rapora göre, ortalama bir ailenin  yıllık benzin gideri 300 dolar yükselerek 2 bin 100 dolardan 2 bin 400 dolara  çıktı.  Buna karşın, ülkede artan petrol üretiminin petrol ithalatının GSYH’ye  oranını düşürdüğü kaydedilen raporda, “Yüksek petrol fiyatlarının ekonomi için  yarattığı yük, şimdi geçmişe kıyasla çok daha az.” ifadeleri kullanıldı. 

 

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