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Ekonomi

FED'den faiz artırımı sinyali geldi

FED toplantı tutanaklarında faiz artırımın beklenenden önce başlayabileceğinin sinyali verildi

FED Başkanı Janet Yellen

21 Ağustos 2014 02:21

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 29-30 Temmuz'daki Federal Açık Piyasalar Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, faiz artırımına başlamadan önce ekonomik göstergelerin bir müddet daha izleneceğini belirtirken, artırımın beklenenden önce başlayabileceğinin de sinyalleri verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fed'in 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen FOMC toplantısının tutanaklarını yayımlandı. Toplantı tutanaklarında, bazı komite üyelerinin, ekonominin normalleşme için yeterli derece güçlendiğini ileri sürerken, bazılarının ise bu konuya daha tedbirli yaklaştıkları ve daha çok kanıt görmek istedikleri ifade edildi.

Tutanaklarda ''Birçok katılımcı Fed'in hedeflerine beklenenden daha önce ulaşması durumda, destekleyici para politikalarının beklenenden önce sona erdirilmesi gerektiğini belirtti'' denilirken, komite üyeleri arasında normalleşmede kullanılacak yöntemler konusunda da fikir ayrılıkları olduğu ortaya çıktı.

Tutanaklardan, birçok üyenin federal fon faizi oranının ana araç olarak kullanılmasını tercih ettiği anlaşılırken, bir üyenin bu aracın iletişim amacıyla kullanılmasını önerdiği, başka bir üyenin ise fon faizi yerine rezerv faizlerinin iletişim aracı olarak kullanılması yönünde görüş bildirdiği görüldü.

 

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