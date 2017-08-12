Fed'den faiz açıklaması

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında söz hakkına sahip iki yetkilisi, bankanın enflasyonun yükseldiğine dair kanıt görmeden faiz artırmaması gerektiğini savundu.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD’de bu sabah açıklanan manşet enflasyon verilerinin ardından yaptıkları açıklamalarda, Fed’in sabırlı davranmasından yana görüş bildirdi.

Kaplan, Teksas Üniversitesinde katıldığı etkinlikte, “Şu an enflasyon hedefimize ulaşmaya doğru ilerlediğimize dair daha fazla kanıt görmek istiyorum. Sabırlı davranmak niyetindeyim” ifadesini kullandı.

Fed’in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’ndeki (FOMC) en “güvercin” üye olarak nitelendirilen Kashkari ise diğer Fed yetkililerini eleştirdi.

Zayıf enflasyon verilerinin, Fed’in faiz artırım kararlarına karşı oy kullanmasının doğru olduğunu gösterdiğini savunan Kashkari, “Diğer Fed yetkilileri farklı kararlar alıyorlar çünkü enflasyonun hızlanmasından endişeleniyorlar. Ben, bunu bir 'hayalet hikayesi' olarak değerlendiriyorum." dedi.

Kashkari, "hayalet hikayesi" yorumunu, ücretlerde enflasyonun hızla yükselmesine neden olabilecek ani bir yükselme ibaresi görülmediğini anlatarak açıklarken, enflasyonun arttığına dair kesin kanıt görmeden faiz artışına gidilmesinin hata olacağını dile getirdi.

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, Fed’in bu sene mart ve haziran toplantılarında aldığı faiz artırım kararına muhalefet eden tek FOMC üyesi olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyon beklentinin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan enflasyon raporuna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Son 3 ayın ilk yükselişini kaydeden TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Ülkede yıllık TÜFE de temmuz itibarıyla yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ya yükselmesine karşın yüzde 1,8 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.

Analistler, enflasyon verilerindeki zayıf eğilimin gelecek aylarda devam etmesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl üçüncü kez faiz artırma planını değiştirebileceğine işaret ediyor.

Her yıl 8 kez toplanan FOMC'nin bu yıl 19-20 Eylül, 31 Ekim-1 Kasım ve 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak üç toplantısı daha bulunuyor.