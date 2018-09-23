Fed'den Eylül'de faiz artırımı sinyali

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısının tutanakları açıklandı. Tutanaklar, birçok Fed üyesinin muhtemelen "çok yakında" faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını düşündüklerini gösteriyor.

Fransız haber ajansı AFP, Fed'in 31 Temmuz-1 Ağustos'taki toplantısı sonrası çok büyük ihtimalle bu yıl Eylül ve Aralık aylarında faiz artırımına gitmesinin beklendiğini bildirdi.

AFP'ye göre Fed'in 2019'da da, Mart ve Haziran aylarında faizleri artırması bekleniyor.

Bu yıl iki kez faiz artırımına giden Fed bu ay başında ise politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tutmuştu. Kararın oybirliğiyla alındığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, Fed'in faiz artırımına gitmesinin Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı anlamına geleceğini söylüyor.

Trump Fed'i eleştirmişti

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü Reuters haber ajansına verdiği mülakatta Fed'i eleştirmişti.

Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'dan çok memnun olmadığını, Amerikan Merkez Bankası'nın ABD ekonominin güçlenmesine daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söylemişti.

Trump, "Faizlerin artırılmasını görmekten hoşlanmıyorum" demişti.

2015'ten bu yana faizleri yavaş yavaş artıran Fed'in ABD ekonomisi için bu yıl belirlediği yıllık enflasyon hedefi yüzde 2. Ancak Amerikan ekonomisi güçlendiğinden Fed, faizlerin artırılmaması halinde enflasyonun artmasından çekiniyor.

Fed'in son toplantı tutanaklarına göre Amerikan Merkez Bankası, ticaret savaşlarının güçlü ekonomi için en büyük tehdidi oluşturduğu görüşünde.

Yine aynı tutanaklar Fed'in, uluslararası ticareti aksatacak gerilimlerin artması halinde kademeli faiz artışlarına ara verilebileceğini de gösteriyor.