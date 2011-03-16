-FED'DEN EKONOMİDE TOPARLANMA SİNYALİ WASHINGTON (A.A) - 15.03.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomideki toparlanmanın güç kazandığını, artan enflasyon baskılarının muhtemelen geçici olacağını bildirdi. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz toplantısından sonra yapılan açıklamada, ''Ekonomideki toparlanma sağlam temeller üzerinde ve istihdam piyasasında koşullar kademe kademe düzeliyor gibi görünüyor'' denildi. Fed'in bu açıklaması, 26 Ocak'taki toplantıdan sonra yapılan açıklamaya göre, ''daha iyimser'' olarak değerlendirildi. Fed, 26 Ocak'taki açıklamasında, ekonomideki toparlanmanın işsizliği önemli oranda azaltmak için halen zayıf olduğu değerlendirmesini yapmıştı. Bugünkü açıklamada enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki yüksek fiyatların enflasyonu artırdığına ancak fiyatlardaki artışın ''geçici'' olduğuna işaret eden Fed, enflasyonu ve gelecekte fiyatlardaki beklentileri yakından izleyeceğini, şu ana kadar durumun iyi olduğunu kaydetti. Toplantıda yüzde 0 ile yüzde 0,25 arasındaki gösterge faiz oranını da değiştirmeyen Fed, ekonominin daha güçlü büyümesi ve işsizliğin düşürülmesine yardımcı olmak amacıyla 600 milyar dolar büyüklüğündeki tahvil alım programının Haziran ayı sonuna kadar sürdürüleceğini teyit etti. Açıklamada, deprem ve tsunamiden sonra nükleer krizle mücadele eden Japonya'daki gelişmelerin piyasaları etkilemesine ilişkin herhangi bir ifadeye yer vermeyen Fed, gösterge faiz oranını Aralık 2008'den bu yana değiştirmedi.