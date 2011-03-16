T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

FED'DEN EKONOMİDE TOPARLANMA SİNYALİ WASHINGTON (A.A)

16 Mart 2011 00:16

-FED'DEN EKONOMİDE TOPARLANMA SİNYALİ WASHINGTON (A.A) - 15.03.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomideki toparlanmanın güç kazandığını, artan enflasyon baskılarının muhtemelen geçici olacağını bildirdi. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz toplantısından sonra yapılan açıklamada, ''Ekonomideki toparlanma sağlam temeller üzerinde ve istihdam piyasasında koşullar kademe kademe düzeliyor gibi görünüyor'' denildi.  Fed'in bu açıklaması, 26 Ocak'taki toplantıdan sonra yapılan açıklamaya göre, ''daha iyimser'' olarak değerlendirildi. Fed, 26 Ocak'taki açıklamasında, ekonomideki toparlanmanın işsizliği önemli oranda azaltmak için halen zayıf olduğu değerlendirmesini yapmıştı. Bugünkü açıklamada enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki yüksek fiyatların enflasyonu artırdığına ancak fiyatlardaki artışın ''geçici'' olduğuna işaret eden Fed, enflasyonu ve gelecekte fiyatlardaki beklentileri yakından izleyeceğini, şu ana kadar durumun iyi olduğunu kaydetti. Toplantıda yüzde 0 ile yüzde 0,25 arasındaki gösterge faiz oranını da değiştirmeyen Fed, ekonominin daha güçlü büyümesi ve işsizliğin düşürülmesine yardımcı olmak amacıyla 600 milyar dolar büyüklüğündeki tahvil alım programının Haziran ayı sonuna kadar sürdürüleceğini teyit etti.  Açıklamada, deprem ve tsunamiden sonra nükleer krizle mücadele eden Japonya'daki gelişmelerin piyasaları etkilemesine ilişkin herhangi bir ifadeye yer vermeyen Fed, gösterge faiz oranını Aralık 2008'den bu yana değiştirmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24