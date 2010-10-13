-FED'DEN EK ÖNLEMLER GELİYOR WASHİNGTON (A.A) - 13.10.2010 - ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin, ekonomide yavaşlayan toparlanmanın yakın zamanda desteğe ihtiyaç duyabileceği fikrinde mutabık oldukları, bu amaçla ek teşvik önlemlerinin alınabileceği bildirildi. FED'in 21 Eylül'de yaptığı toplantının dün açıklanan tutanaklarına göre, banka yetkilileri, ''kısa sürede'' ekonomiye destek için ek önlemler alabileceklerini ve ''gerekirse'' bu önlemleri uygulamaya koymaya hazır olduklarını belirttiler. Tutanaklarda, ''yetkililer, kısa sürede (daha fazla) desteğin sağlanmasının uygun olacağı görüşünde'' denildi. FED'in ekonomiye destek için kullanacağı yönteme karar vermediği, ancak daha fazla uzun vadeli Hazine tahvili alma ya da kamuyu gelecekte yüksek enflasyon seviyeleri beklentisine hazırlama yolları gibi yöntemlerin devreye sokulmasının planlandığı belirtiliyor. Ek önlemleri devreye sokma olasılığı artmasına rağmen FED yetkilileri, ABD ekonomisinin resesyona gireceğini düşünmediklerini, ancak ''potansiyel olumsuz şoklara'' karşı kırılgan olmasından kaygılandıklarını ifade ettiler. Geçen ay yüzde 9,6 olan işsizlik oranının yüksek kalmaya devam edeceğinden endişelenen yetkililer, ''küçük bir deflasyon olasılığı düşüncesinde olduklarını'' dile getirdiler. Tahvil alarak tutsat, şirket kredileri ve diğer borçların faiz oranlarını düşürmeyi amaçlayan FED, resesyon döneminde ABD ekonomisini desteklemek amacıyla 1,7 trilyon dolar tutarında tutsata (mortgage) dayalı menkul kıymet ve hükümet tahvili satın almıştı. FED'in satın almayı planladığı tahvillerin miktarının ne olacağına ilişkin bilgi verilmezken, iki FED yetkilisi yeni satın alımların 500 milyarı geçmemesi gerektiğini savunuyorlar. Ekonomiye destek için ek önlemler alınması konusunda şu ana kadar FED'in 11 üyesinin 5'inin Bernanke'yi destekleme eğiliminde olduğu, ancak bütün yıl kararlara muhalif kalan Kansas City FED Başkanı Thomas Hoenig'in bu tavrını sürdürmesi bekleniyor. FED, faiz toplantısını 2-3 Kasım'da yapacak. ABD Merkez Bankasının faiz oranı Aralık 2008'den bu yana yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında bulunuyor.